«صحة دبي» تنهي الازدواج بين بطاقات التأمين الصحي الحكومية

المصدر: وجيه السباعي - دبي

قررت هيئة الصحة في دبي إنهاء الازدواج بين بطاقتي تأمين «عناية» و«سعادة» لمواطني دبي، كمرحلة أولى، فيما تستعد لإطلاق مرحلة ثانية خلال شهرين، لإنهاء ازدواج بطاقتي «عناية» و«رعاية»، الخاصة بموظفي شرطة دبي، وفق المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي المشترك في الهيئة، أحمد النعيمي.

2600 بطاقة «سعادة» لمواطنين ألغتها «صحة دبي».

وأكد النعيمي لـ«الإمارات اليوم»، التنسيق بين الهيئة ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لمنع الجمع بين بطاقة تأمين «عناية» والبطاقات الأخرى، التي تمنح لموظفي حكومة دبي، بعد حصر أعداد كبيرة ممن يجمعون بين «عناية» وبطاقات أخرى، أبرزها بطاقتا «سعادة» التي تمنح لمواطني الإمارة، و«رعاية» التي تمنح لموظفي شرطة دبي.

وذكر أن الهيئة ألغت، أخيراً، 2600 بطاقة «سعادة» لمواطنين، ووجهتهم بالاعتماد على برنامج «عناية» فقط.

وحسب النعيمي، فإن بطاقة التأمين الصحي «سعادة» تُعطى لغير المستفيدين من أي بطاقة تأمين حكومية أخرى، مثل المتقاعدين وكبار المواطنين. وفي ما يتعلق بالمواطنين العاملين في القطاع الخاص، فستسمح الهيئة لهم بالاستفادة من بطاقة «سعادة»، إلى جانب البطاقات المُعطاة لهم من الشركات التي يعملون فيها، خصوصاً أن تأمين بعض هذه الشركات يقدم مزايا تأمينية أقل من برنامج «سعادة».

وتابع النعيمي، أن بطاقة «سعادة» للضمان الصحي خاصة بمواطني إمارة دبي، وتهدف إلى توفير تغطية تأمينية للمواطنين الذين لا يستفيدون حالياً من أي برنامج صحّي حكومي آخر تابع لإمارة دبي. كما تقدم البطاقة خدمات علاجية ووقائية وتعزيزية ضمن شبكة واسعة، تضم عدداً كبيراً من مقدمي خدمات الرعاية الصحّية في القطاع الخاص، إضافة إلى الخدمات التي يحصلون عليها في مؤسسات الهيئة لتوفير أفضل الخدمات للمستفيدين من البرنامج.