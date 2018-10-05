إطلاق مركز فحص طبي للعمالة في «خليفة الطبية» بعجمان

المصدر: أبوظبي ـ وام

شهد قصر الإمارات في أبوظبي توقيع اتفاق تعاون بين مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان، وشركتي عجمان للخدمات الإلكترونية، والمكعب الذكي، في إطار استراتيجية مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، الرامية إلى مواصلة الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وذلك لتنفيذ مشروع إنشاء مركز الفحص الطبي، الذي سيقدم خدماته إلى المقيمين في إمارة عجمان والإمارات الأخرى، ويعد إضافة نوعية إلى الخدمات التي تقدمها مستشفيات مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

وقّع الاتفاق عن مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان، المدير التنفيذي بالإنابة، الدكتور إيريك واسبيرغ، ووقع عن الجانب الآخر نائب رئيس مجلس الإدارة، محمد خليفة بخيت الفلاسي.

وسيوفر مركز الفحص الطبي، المقرر إنشاؤه في عجمان خدمة الفحص الطبي للوافدين إلى الدولة، والحصول على شهادة الخلو من الأمراض، بغرض الإقامة أو العمل داخل الدولة، إضافة إلى خدمات تسهيل استخراج الهوية الوطنية والإقامة، ونظاماً خاصاً بكبار الشخصيات، ومساراً سريعاً للحصول على شهادة الخلو من الأمراض خلال أربع ساعات.