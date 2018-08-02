«الرقابة الغذائية» يدرّب طلبة على «التلقيح الاصطناعي» للحيوانات

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

عقد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، أخيراً دورة تدريبية في قسم التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة التابع له، حول تشخيص اضطرابات الخصوبة وعلاج العقم وفحص الحمل في حيوانات المزرعة (الإبل، الأبقار، الضأن والماعز)، بمشاركة 16 طالباً وطالبة من طلبة جامعة الإمارات تخصص الطب البيطري وكليات التقنية العليا تخصص العلوم البيطرية، وستة أطباء بيطريين من فريق عمل الجهاز، لتمكينهم من أهم التقنيات الحديثة والممارسات الجيدة في عمليات التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة، وأحدث الأساليب المتبعة في مواجهة مشكلات العقم وضعف الخصوبة في حيوانات المزرعة، وطرق تحسين سلالات الحيوان بالتلقيح الاصطناعي.

وتطرقت الدورة من خلال عرض تقديمي قدمه مدير القسم، المهندس علي العبيدلي، لأهم أنشطة أقسام إدارة الإنتاج الحيواني واستمع الطلبة إلى شرح مفصل عن طبيعة المهام المتمثلة في علاج حالات فقدان الخصوبة ونقل الأجنة في الإبل والتلقيح الاصطناعي لحيوانات المزرعة، ودور عملية التلقيح الاصطناعي في تنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات، وخدمات التلقيح التي يوفرها الجهاز وسلالات فحول الأبقار المتوافرة، بالإضافة إلى كيفية اختيار الإناث المتميزة وصفاتها، حيث طبقوا الجزء العملي المناط بهم عن طريق أطباء القسم، مبدين اهتمامهم ورغبتهم في الاستفادة من جميع النواحي العملية.