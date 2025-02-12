150 مليون وظيفة جديدة مقابل اختفاء 90 مليونًا بسبب الذكاء الاصطناعي

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن القلق من تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل مبالغ فيه، مشيرًا إلى أن من يدعي أن الذكاء الاصطناعي سيقضي على وظائف الإنسان عليه أن يوضح كيف سيحدث ذلك.

وأوضح الراجحي، خلال مشاركته بمنتدى الإدارة الحكومية العربية ضمن جدول أعمال اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، أن تقرير "مستقبل الوظائف لعام 2025" يتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في خلق 150 مليون وظيفة جديدة، مقابل اختفاء 90 مليون وظيفة.

مكسب كبير للبشرية

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يمثل مكسبًا كبيرًا للبشرية، حيث يساهم في دعم وتمكين إنجاز الأعمال، كما أنه سيزيد من نسبة الإنتاجية بما لا يقل عن 40% وأضاف أن النظرة للذكاء الاصطناعي يجب أن تكون إيجابية، مع التركيز على كيفية الاستفادة منه بدلًا من الخوف منه.

يذكر أن القمة العالمية للحكومات 2025، تشهد مشاركة دولية قياسية باستضافتها أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة و140 وفداً حكومياً وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، وتضم 21 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 200 جلسة رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها أكثر من 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار، إضافة إلى عقد أكثر من 30 طاولة مستديرة واجتماعاً وزارياً، بمشاركة أكثر من 400 وزير، فيما تصدر القمة 30 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين.