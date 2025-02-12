ميثاء الشامسي: الإمارات لعبت دوراً رئيساً في صياغة أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

أكدت وزيرة دولة ميثاء الشامسي، أن أهم ما يميز الإمارات ليس فقط التنمية المستدامة، ولكن استمرار الجهود التنموية منذ قيام الاتحاد وحتى الآن، مشيرة إلى أن الدولة لعبت دوراً رئيساً في صياغة أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتي انعكست على الاستراتيجية الوطنية المئوية للدولة، والتي تعتمد على 4 محاور هي: حكومة تستشرف المستقبل، وتعليم للمستقبل، واقتصاد معرفي متنوع، ومجتمع أكثر تماسكاً.

وقالت الشامسي خلال كلمة لها ضمن فعاليات منتدى أهداف التنمية المستدامة، خلال القمة العالمية للحكومات 2025، إن الإمارات نجحت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأعطت أولوية خاصة لتعزيز الابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيا لتقليل البصمة الكربونية وهو ما أكده صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في عيد الاتحاد الثاني والخمسين ضمن توجهات الدولة لعام 2024.

وأضافت: "أطلقت الدولة العديد من الاستراتيجيات التي تشمل نمط حياة الأفراد وتقدُّم الدولة، إذ اهتمت بالخدمات والمشاريع التي تلبي الحاجات الأساسية والمادية، كما اهتمت بكرامة وخبرات البشر باعتبارها أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية".

المستجدات متغيرة وسريعة جداً

وذكرت الشامسي أن المستجدات متغيرة وسريعة جداً، وكذلك التحديات، مما يلزم وجود تعديلات على الخطة وفق التغيرات والمستجدات التي يواجهها العالم بأكمله، وهو ما ينعكس على استراتيجية الدولة، لافتة إلى الدور الذي قامت به دولة الإمارات للقضاء على الفقر والجوع عبر مبادرات دولية ومحلية.

وأشارت إلى أن الإمارات اهتمت بمحور "الصحة الجيدة"، وحققت في هذا القطاع إنجازات عديدة من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الطبية وتوفير لقاح كورونا للجميع، كما وضعت الدولة استراتيجيات متقدمة لتطوير التعليم مثل استراتيجية 2030 بما يتماشى مع وثيقة الخمسين واعتماد مبدأ التعليم المستمر باعتباره المفتاح السحري لجميع أنواع التنمية على مستوى العالم.

وأكدت وزيرة دولة، أن الأفراد لهم دور كبير في استمرارية التعليم وليس فقط الحكومات، فالتنمية شراكة بين الأفراد والحكومات، لذا يجب أن تعيد الحكومات- من خلال التعليم- الإنسان المتمرس، وهذه الرؤية الأساسية للأفراد المتعلمين حتى يكونوا أكثر مساهمة في مجتمعاتهم.

وأوضحت أنه فيما يخص محور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فإن دولة الإمارات عكست نموذجاً عالمياً من خلال تشريعات لتمكين المرأة لما لها من دور في بناء المجتمعات وكذلك بناء أجيال المستقبل، وهذا يعني خلق توازن بين عمل المرأة ودورها في تنمية الأبناء، لافتة إلى أن سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك قادت دعم وتمكين المرأة الإماراتية والتي بدأتها بتعليم المرأة حتى تستطيع إعداد أجيال قادرة على بناء الوطن.

المحافظة على البيئة والطاقة المستدامة

وفيما يتعلق بالطاقة، قالت ميثاء الشامسي: "أثبتت الإمارات خلال كوب 28 مدى قدرتها على دعم المجتمع العالمي وتعزيز دورها في المحافظة على البيئة والطاقة المستدامة، كما تواصل نهجها في الصناعة والابتكار والبنية التحتية من خلال عدة برامج مثل برنامج الإمارات لاستشراف المريخ".

وأضافت: "بحلول عام 2030 ستعمل الأجندة الخضراء على تحويل الإمارات نحو الاقتصاد الأخضر والذي تعمل أجندته على التحول والاعتماد على أهداف التنمية المستدامة، من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة والقدرة على التكيف المناخي والاستغلال الرشيد لموارد البيئة حتى نعمل على استدامة كل ما لدينا".

وأكدت التزام الدولة بالتنمية المستدامة وتسريع وتيرة تحقيق الأهداف التي تدعم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث يوجد لدينا لجنة وطنية تعكس حرص القيادة على تحقيق التنمية المستدامة، فيما تعمل الدولة على رصد كافة التحديات وتحويلها إلى فرص واعدة.