حكومة الإمارات توسع شراكات تبادل المعرفة في إفريقيا وآسيا

وقّعت حكومة دولة الإمارات شراكات دولية جديدة، ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، شملت أربع دول في قارتي إفريقيا وآسيا، هي: أوغندا ومنغوليا وسلطنة بروناي دار السلام ومدغشقر.

وقّع الاتفاقيات وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، محمد عبدالله القرقاوي، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024.

وأكد القرقاوي أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، طوّرت نموذجاً متفرداً في التعاون الدولي الهادف لمشاركة المعرفة والارتقاء بالمجتمعات.

وقال إن برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي يمثل منصة عالمية لشراكات محورها صناعة مستقبل أفضل للإنسان، تنطلق من رؤية ورسالة دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي، وتوسيع مجالاته لتركز على تنمية وتطوير الدول والمجتمعات، وتمكينها بالحلول والأدوات المبتكرة. وأضاف أن حكومة دولة الإمارات تسعى لتوسيع شراكات المعرفة لتشمل جميع الدول المهتمة بتطوير منظوماتها الحكومية، وتحديث نماذجها الإدارية في كل قارات العالم.

أوغندا

وتركز الشراكة بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية أوغندا على تبادل الخبرات في مجال التطوير والتحديث الحكومي، بما يسهم في تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز القدرات المؤسسية ونظم قياس الأداء في القطاع الحكومي، ووضع إطار مؤسسي لتعزيز وتنمية التعاون بين البلدين، والاستفادة من النماذج التطويرية الناجحة، وتبادل التجارب والممارسات الناجحة.

منغوليا

وتهدف الشراكة بين وزارة شؤون مجلس الوزراء في حكومة الإمارات، ومنغوليا، إلى تعزيز التعاون في مجال الحوكمة والخبرة الحكومية، وبموجب هذه الشراكة، سيتم العمل على تعزيز القدرات الحكومية وأنظمة تقييم الأداء في الوزارات والجهات الحكومية في كينيا بالاستفادة من التجربة الإماراتية في تطوير العمل الحكومي، إلى جانب التعاون المشترك في بناء القدرات والمهارات المؤسسية، وتبادل المعارف والأدلة الإرشادية والنماذج التطويرية في المجالات ذات الصلة.

بروناي

وتركز شراكة حكومة دولة الإمارات مع حكومة بروناي دار السلام على تبادل الخبرات في مجال تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج تعزز القدرات الحكومية وعملية تقييم وتطوير الخدمات ومعايير تقييم الأداء الحكومي، إضافة إلى التركيز على دعم المهارات المؤسسية المستقبلية، وتبني أحدث ممارسات العمل الحكومي.

مدغشقر

وستعمل حكومة الإمارات مع حكومة مدغشقر من خلال شراكتهما في مجال التطوير الحكومي على تبادل الخبرات في تعزيز معايير الجودة في تقديم الخدمات الحكومية، وتسهيل تقديمها للمتعاملين بالاعتماد على أحدث التقنيات المتقدمة، إضافة إلى تطوير الخبرات المتخصصة في استشراف مستقبل العمل الحكومي.

محمد القرقاوي:

• الإمارات بقيادة محمد بن زايد وتوجيهات محمد بن راشد طوّرت نموذجاً متفرداً في التعاون الدولي الهادف للارتقاء بالمجتمعات.