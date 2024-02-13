منصور بن زايد يلتقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا على هامش القمة العالمية للحكومات

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اليوم معالي المهندس عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات يشارك خلالها في القمة العالمية للحكومات 2024 التي تعقد في دبي.

وبحث سموه ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ــ خلال اللقاء الذي جرى على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات ــ علاقات التعاون بين دولة الإمارات وليبيا في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية وفرص تطويرها بما يسهم في تحقيق تطلعات شعبي البلدين إلى التنمية والازدهار.

كما تطرق اللقاء إلى أعمال القمة العالمية للحكومات وأهمية ما تطرحه من موضوعات تهدف إلى استشراف مستقبل الحكومات والإسهام في بناء مستقبل أفضل للمجتمعات والدول من خلال تمكين صناع القرار على تعزيز جاهزيتهم للمستقبل.

وأعرب معالي المهندس عبد الحميد الدبيبة عن شكره لدولة الإمارات على دعوة بلاده للمشاركة في أعمال القمة العالمية للحكومات، منوهاً بأهمية القمة كونها منصة عالمية للحوار حول تطوير العمل الحكومي في العالم بما يعود بالخير على شعوبه.