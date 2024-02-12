عمر العلماء يحاور مؤسس "إنفيديا".. من يقود مستقبل الذكاء الاصطناعي؟

قال جنسن هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "NVIDIA"، إن العالم يشهد بدايات ثورة صناعية جديدة مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي تستدعي تحسن وتسريع أداء أجهزة الحواسيب لتواكب تلك الثورة.

وأضاف، خلال جلسة حاوره فيها معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، حملت عنوان "من سيقود مستقبل الذكاء الاصطناعي؟"، ضمن فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2024، أنه لا مجال للتخوّف من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ بل العمل على الاستفادة منها، داعياً كل دولة لأن تمتلك نظامها السيادي الخاص بالذكاء الاصطناعي، بحيث تمتلك البيانات اللازمة لتوثيق تاريخها ومستقبلها.

وبسؤاله عن النصيحة التي يقدّمها لرؤساء الدول فيما يتعلق بالأمور الحوسبية، أجاب جنسن هوانغ: "نحن في بدايات ثورة صناعية جديدة مع ظهور الذكاء الاصطناعي، تشبه الثورات الصناعية التي قامت مع إنتاج الطاقة من البخار والكهرباء وظهور الحواسيب، وكذلك ثورة الإنترنت"، مؤكداً أن العالم يشهد تطوراً مماثلاً مع الحواسيب المُسرّعة باستخدام وحدات الحوسبة.

وقال: "الحوسبة المُسرعة تعد السبيل الأفضل للحواسيب والأقل استهلاكًا للطاقة إلى الحد الذي مكّن نوعًا جديدًا من التطبيقات وهو الذكاء الاصطناعي من النمو".

وأضاف: "نحن الآن في بداية هذا العهد الجديد الآخذ في التطوّر؛ فحجم الاستثمار في مراكز البيانات بلغ حوالي تريليون دولار، وهو الرقم الذي سيتضاعف عدة مرات خلال السنوات المقبلة"، لافتاً إلى أن "الجيل الجديد هو الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي سيساهم في تحسين وتسريع أداء الحواسيب في الوقت نفسه، لاسيما وأن أحد أفضل الإسهامات التي قدمناها هي تطوير الحواسيب والذكاء الاصطناعي بمليون ضعف في الأعوام العشرة الماضية، وبالتالي علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أنها ستكون أسرع وبكفاءة أكبر".

وبشأن المشكلات التي ستواجه بعض الدول غير القادرة على تحمّل كُلفة هذا التطور، رأى جنسن هوانغ أن "التطور القائم يستدعي (دمقرطة التكنولوجيا)؛ فهناك باحثون من مختلف الجامعات يعملون على هذا الاتجاه، وبالتالي يجب أن نسخّر خبرة الباحثين لتسريع مستوى الابتكار، الأمر الذي سيجعل كُلفة البيع والشراء أقل كثيراً".

وأوضح رئيس شركة "NVIDIA"، أن الذكاء الاصطناعي هو تكنولوجيا لا يجب أن نخشاها بل أن نعمل الاستفادة منها باعتباره بداية الثورة الصناعية الجديدة؛ وهي ليست ثورة طاقة أو غذاء بل إنتاج الذكاء، ومن ثم فعلى كل دولة أن تمتلك إنتاج ذكائها بنفسها، وهنا تأتي فكرة "الذكاء الاصطناعي السيادي"، بحيث تمتلك الدولة البيانات لتوثيق تاريخها ومستقبلها، مضيفاً: "نصيحتي للدول هي ضرورة أن تملك ذكاءك الوطني وألا تسمح لشخص آخر أن يقوم بذلك".

وتابع: "كل ما هنالك أن عليك الأخذ بزمام الأمور وتفعيل صناعتك وبناء البني التحتية بأسرع وقت ممكن، وبالتالي فإنه يمكن للباحثين والشركات والحكومات استخدام البنية التحتية لإنتاج الذكاء الاصطناعي الوطني".

ورد هوانغ على حديث معالي عمر سلطان العلماء عن منهجية دولة الإمارات التي تسعى بخطى متسارعة لتعزيز أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، بالقول إن دولة الإمارات رسخت مكانتها من خلال إدراج اللغة العربية في الأنظمة التي طورتها وابتكار نموذج خاص، مشيداً بجهود "كور 42" ومختلف الشركات التكنولوجية في دولة الإمارات في الإبداع والابتكار في هذا المجال.

وردا على سؤال وجهه معالي عمر سلطان العلماء لجنسن هوانغ، قال معاليه فيه: "لنقلب المعادلة الآن ونفترض أن جنسن رئيسٌ لدولة نامية وبإمكانك التركيز على تطبيق واحد فقط.. فما هو؟"، أجاب جنسن هوانغ: "أول ما يجب القيام به من كل دولة هو بناء البنى التحتية وليس العمل على تطبيق بعينه؛ فإذا أردت تطوير الطاقة يجب بناء المولدات، وإذا رغبت في الغذاء يجب إقامة المزارع، وإذا أردت الذكاء الاصطناعي يجب بناء البنية التحتية، فهي ليست مُكلفة لكن هناك شركات تريد أن تُخيف الجميع، بينما في حقيقة الأمر هي حواسيب يمكنك شراؤها، وكل دولة بإمكانها القيام بذلك".

وأضاف: "أول ما أقوم به كدولة هو تشفير البيانات وفق ثقافتنا، وابتكار نموذج بلغتنا الخاصة، وبالتزامن مع ذلك فالذكاء الاصطناعي مفتاح لدعم العديد من العلوم والمجالات، وإذا قمنا ببناء بنية تحتية يمكن بعدها تعزيز الشخصيات المبتكرة والخبراء لدعم منظومة الذكاء الاصطناعي".

وحول العوائق التي تعترض تنظيم الذكاء الاصطناعي، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة " NVIDIA"، أن أي تكنولوجيا جديدة يتم ابتكارها تستدعي ضرورة تطويرها بأمان ومساعدة الجميع على استخدامها بأمان، مثلها في ذلك مثل تصنيع السيارات والأدوية وجميع الصناعات التي تشهد تنظيماً كبيرًا، والذكاء الاصطناعي سيظهر عبر مختلف الصناعات ويساهم في أتمتتها.

وتابع: "صحيح أن هناك بعض المصالح لإخافة الأشخاص من هذه التكنولوجيا الجديدة وتشويهها وهذا خطأ، فنحن نريد دمقرطة هذه التكنولوجيا لتحقيق الأمان والمواءمة".

وحول مدى الاعتماد على استخدام وحدات معالجة الرسومات في المستقبل، قال جنسن هوانغ: "هناك تطوير داخلي يحدث في أهم المنصات ومنها غوغل والبلوك تشين وأيضاً لدينا في NVIDIA ، فنحن المنصة المتوفرة للجميع والوحيدون الذين قمنا بدمقرطة الذكاء الاصطناعي وصولا إلى السيارات ذاتية القيادة، وهذا ما يجعل NVIDIA مميزة ويرجع إلى قدرتنا على التكيُّف؛ فأي باحث بإمكانه الوصول إلى وحدات معالجة الفيديو وفق الجيل الجديد".

وبشأن علاقة الذكاء الاصطناعي وتعليم الأطفال مستقبلاً، علق جنسن هوانغ: "ربما تتذكرون الأعوام الـ10 الماضية؛ كان الجميع يؤمن بأنه من الضروري أن يتعلم الأطفال علوم الكمبيوتر وكيفية البرمجة، والحقيقة هي أن العكس صحيح؛ فبإمكاننا إنتاج تكنولوجيا الكمبيوترات حتى لا يضطر الجميع للبرمجة، وبالتالي أصبح الجميع الآن مبرمجًا وهذه هي المعجزة؛ فالكثيرون يتفاعلون مع الذكاء الاصطناعي وكل شركة تتحدث عن الذكاء الاصطناعي اليوم، وبإمكان أي شخص أن يصبح عالمًا أو خبيرا".

وأضاف: "هذه أوقات مدهشة لنا جميعا؛ فالقيادة التكنولوجية لأي دولة أعيد تصفيرها، وبات بإمكان الدول والأشخاص الذين يدركون كيفية حل المشكلات في اختصاصات مختلفة، استخدام التكنولوجيا المتاحة بين أيديهم، فالكمبيوتر يساعدكم على أتمتة أعمالكم وتنظيمها بشكل رائع، وبالتالي فاستخدام الذكاء الاصطناعي أصبح أسهل من أي وقت مضى بشأن استخدام الكمبيوتر، وتطوير هذه العملية سيكون مُيسراً للغاية".

وتابع: "البنى التحتية تتطور ولكن علوم الحياة أهم، ولو كررت ما قمت به سأستخدم التكنولوجيا للتحول نحو هندسة الحياة، وهذا سيخلق جيلاً جديدًا يستمتع بالتعليم؛ الأمر الذي سيجعل كل الابتكارات المستقبلية بمثابة جزء من الهندسة وليس الاكتشافات العلمية".

يُذكر أن القمة العالمية للحكومات 2024 تشهد حضور أكثر من 4000 متخصص من 140 حكومة و85 منظمة دولية و700 شركة عالمية لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.