تعليق التقييم بالمدارس الخاصة في دبي العام الدراسي المقبل

قررت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، تعليق عمليات التقييم والرقابة المدرسية بالمدارس الخاصة في دبي خلال العام الدراسي 2025-2026، في إطار جهودها المستمرة لتطوير ودعم جودة التعليم في الإمارة.

ويشمل القرار جميع المدارس الخاصة، باستثناء المدارس الجديدة التي أكملت عامها التشغيلي الثالث، والتي ستخضع لعمليات الرقابة المدرسية الكاملة لأول مرة.

وستواصل الهيئة متابعة أداء المدارس من خلال زيارات مدرسية، تركز على جوانب محددة مرتبطة بجودة التعليم والتطوير المستمر، على أن يتم تحديد هذه الزيارات بناء على أولويات استراتيجية التعليم 33، والملاحظات الواردة من المجتمع المدرسي.

وأكدت الهيئة أهمية استمرار المدارس في إجراء التقييمات المعيارية الخارجية بشكل منتظم، لضمان التقدم الأكاديمي للطلبة، إضافة إلى تقديم تحديثات دورية من خلال نماذج التقييم الذاتي.

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة ضمان جودة التعليم والالتزام في الهيئة، فاطمة إبراهيم بالرهيف: «يتيح تعليق الرقابة المدرسية خلال العام الدراسي المقبل، فرصة للتفكير وتعزيز التعاون حول أفضل السبل لدعم جودة التعليم. ومن خلال الزيارات والتفاعل المستمر مع المدارس، نضمن أن يحظى كل طفل في دبي بتعليم عالي الجودة، يتماشى مع تطلعات قيادتنا الرشيدة، واستراتيجية التعليم 33».

وأفادت الهيئة بأنه يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول أداء المدارس الخاصة في دبي وتقييماتها، عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها.