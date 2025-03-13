مدارس تواجه تشتُّت الطلبة بـ «صناديق خارجية» لحجز هواتفهم

استحدثت مدارس حكومية، في مناطق متفرقة بمختلف إمارات الدولة، صناديق خاصة في الساحة الخارجية للمدرسة، لحجز هواتف الطلبة الذكية، قبل الدخول إلى المبنى المدرسي، بهدف زيادة تركيزهم ومنع تشتتهم، وأكدت أنها غير مسؤولة عن فقدان أو تلف أي هاتف محمول يتم وضعه في تلك الصناديق.

وقالت إدارات المدارس، في تعميم للطلبة وذويهم، اطلعت «الإمارات اليوم» على تفاصيله: «بدأ تطبيق نظام الصناديق الخارجية اعتباراً من الثلاثاء 11 مارس الجاري، استناداً إلى السياسة المعتمدة بشأن منع إحضار الهواتف الذكية للطلبة إلى الحرم المدرسي وتركها في المنزل، في خطوة جديدة نحو تعزيز البيئة التعليمية والانضباط داخل المدارس».

وشدّدت الإدارات في تعميمها على أنه ستتم مصادرة أي هاتف يتم إدخاله إلى المدرسة خلافاً للتعليمات، وذلك في إطار الإجراءات الصارمة المتخذة لضمان الالتزام بالقرار.

وأضافت: «يأتي هذا الإجراء في سياق جهود المدارس للحد من التشتيت الذي تسببه الأجهزة الذكية، وتعزيز تركيز الطلبة على العملية التعليمية والتفاعل المباشر مع زملائهم ومعلميهم، بما يسهم في تحسين الأداء الأكاديمي والانضباط السلوكي داخل الفصول الدراسية».

وأكدت المدارس أن هذا القرار يهدف بالدرجة الأولى إلى خلق بيئة تعليمية أكثر إنتاجية، ودعت الطلبة وأولياء الأمور إلى التعاون لضمان نجاح تطبيقه وتحقيق أهدافه المرجوة.

من ناحية أخرى، رصدت «الإمارات اليوم» ردود فعل متباينة للطلبة وذويهم حول هذا القرار، إذ رأى البعض أنه يحد من الملهيات داخل المدرسة، فيما عبّر آخرون عن قلقهم من انقطاع التواصل مع أبنائهم خلال اليوم الدراسي.

وأكدت التربوية، فاتن سعيد، أن الهواتف الذكية تشتت انتباه الطلبة خلال الحصص، فيما أوضحت المعلمة، وفاء الباشا، أن غياب الهواتف بعيداً عن أيدي الطلبة يعزز التواصل الاجتماعي، وشدد إبراهيم القباني على أن القرار يهدف إلى خلق بيئة تعليمية أكثر تركيزاً.

ورحّب التربويون: مروان الحسيني وميثاء حمدان وسمية آل علي وإيهاب زيادة بالقرار، لدوره في تعزيز الدور التربوي للمدرسة، ورأوا أنه يسهم في رفع التحصيل الأكاديمي طوال اليوم الدراسي، واعتبروا أنه يعزز الانضباط المدرسي.

في المقابل، أعرب بعض ذوي الطلبة عن قلقهم من انقطاع التواصل مع أبنائهم خلال اليوم الدراسي، فيما أبدى طلبة استياءهم، معتبرين الهواتف أداة تعليمية ضرورية.

تربويون:

. القرار يسهم في زيادة التحصيل الأكاديمي، ويعزّز الانضباط المدرسي.

طلبة وذووهم:

. الهواتف أداة تعليمية ضرورية، ووسيلة للتواصل خلال اليوم الدراسي.