مدارس تحدد 3 اشتراطات لحلوى «حق الليلة» ضماناً لسلامة الطلبة

وضعت إدارات مدرسية خاصة وحكومية ضوابط واضحة لتنظيم إحضار الحلوى خلال احتفالات النصف من شعبان (حق الليلة)، بهدف ضمان سلامة الطلبة وحمايتهم من أي مخاطر صحية محتملة، وتضمنت تلك الضوابط: تجنب الحلوى التي قد تسبب حساسية، ومنع المنتجات مجهولة المصدر، والالتزام بالخيارات الصحية، في إطار حرص المدارس على توفير بيئة احتفالية آمنة ومتوافقة مع المعايير الغذائية السليمة.

وتفصيلاً، أكّدت الإدارات ضرورة تجنب الحلوى التي تحتوي على مكسرات أو مواد قد تسبب الحساسية لبعض الطلبة، وشددت على ضرورة إبلاغ المعلمين بأي نوع من الحساسية يعانيها الطالب، لتفادي تعرضه لمضاعفات صحية، ومنع إحضار الحلوى من مصادر غير موثوقة أو مجهولة المصدر، والتي تُتداول في الأسواق الشعبية، وأشارت إلى أهمية الالتزام بشراء المنتجات من منافذ البيع المعتمدة لضمان جودتها وسلامتها.

وفي السياق ذاته، أكّدت الإدارات المدرسية عدم السماح بإحضار الحلوى التي تحتوي على نسب عالية من السكريات والدهون والألوان الصناعية، نظراً لتأثيرها السلبي في صحة الطلبة.

وذكرت الإدارية بمدرسة خاصة في إمارة الفجيرة، آلاء محمد، أن الإدارات المدرسية حرصت على تعميم ضوابط واشتراطات خاصة لتنظيم احتفالات النصف من شعبان (حق الليلة) تم إرسالها إلى أولياء الأمور عبر قنوات المدرسة، لضمان صحة وسلامة أبنائهم.

وأوضحت أن هذه الضوابط تشمل مراعاة تجنب تناول الحلوى من قبل الطلبة المصابين بأمراض مزمنة، مثل السكري وأنيميا الفول، إلى جانب حالات طبية أخرى، وتوفير بدائل صحية لهم، بما يضمن مشاركتهم في المناسبة من دون التأثير في صحتهم.

وقالت: «تم التشديد على ذوي الطلبة من أجل التأكد من مصادر الحلوى التي يتم توزيعها خلال احتفالات (حق الليلة)، ومراعاة تجنب إحضار المنتجات من مصادر غير موثوقة أو مجهولة المصدر، أو التي تباع بالجملة في الأسواق الشعبية».

وشددت على ضرورة تجنب الحلوى التي قد تحتوي على مكونات ضارة، مثل الألوان الصناعية غير المعتمدة أو المواد الحافظة التي قد تؤثر في صحة الأطفال، خصوصاً من يعانون حساسية تجاه بعض المكونات الغذائية.

وحرصت المدارس على مراقبة التوزيعات والهدايا التي يحضرها الطلبة خلال احتفالات «قرقيعان»، لضمان التوازن في تناول الحلوى أثناء وجودهم في الصفوف الدراسية، وفي هذا السياق أكدت المعلمة، شيماء أحمد، صدور تعليمات من المدارس بأهمية الاعتدال في استهلاك الحلوى، وأشارت إلى أن الإدارات تتابع بشكل دقيق ما يتم تقديمه للطلبة لضمان عدم الإفراط.

وأوضحت أن التعليمات تضمنت ضرورة تناول الطلبة وجبة صحية قبل الاحتفالية، ما يعزز قدرتهم على المشاركة في الأنشطة من دون التأثير في تركيزهم أو صحتهم، لافتة إلى أهمية زيادة الوعي لدى الطلبة حول ضرورة اختيار الغذاء الصحي، مشجعة أولياء الأمور على الاستعاضة عن الحلوى التقليدية بأطعمة صحية، مثل الفواكه.

وأشارت مسؤولة شؤون الطلبة في مدرسة خاصة، عائشة محمد، إلى إرسال استبيان خاص للأسر حول الأطعمة التي قد تسبب حساسية للطلبة، بهدف إحصاء الحالات الطبية، وتزويد معلمي الفصول بالمعلومات اللازمة لضمان مراقبة الطلبة خلال احتفالات «قرقيعان»، تجنباً لأي مشكلة صحية قد تطرأ.

وأضافت أن الاستبيان يهدف إلى توفير بيئة آمنة، من خلال تمكين المعلمين من الانتباه للطلبة الذين يعانون حساسية تجاه بعض الأطعمة، كما تم التنويه لأولياء الأمور بضرورة إحضار الحلوى التي لا تحتوي على مكسرات أو أي مكونات قد تثير حساسية لدى بعض الطلبة، مع تأكيد أهمية التنسيق المسبق مع المدرسة لضمان الحفاظ على صحة جميع الطلبة، بما يضمن احتفالاً آمناً.

إدارات مدارس:

. على ذوي الطلبة إبلاغ المعلمين بأي نوع من الحساسية يعانيها أي طالب، لتفادي تعرّضه لمضاعفات صحية.

. تجنب إحضار الحلوى التي تحتوي على نسب عالية من السكريات والدهون والألوان الصناعية.