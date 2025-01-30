تعاون بين "أوقاف دبي" و "البحث العلمي" لدعم المبادرات التعليمية

وقعت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي مذكرة تفاهم مع البحث العلمي للاستثمار لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين بما يسهم في تطوير القطاع التعليمي وترسيخا لالتزام المؤسسة الإنساني في دعم مبادرات تعليمية واجتماعية هادفة لمواكبة التطور العلمي.

وقع المذكرة كل من علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر ومن جانب البحث العلمي للاستثمار نجلاء الشامسي بصفتها رئيس مجلس الادارة بحضور عدد من كوادر الجانبين وذلك في مقر أوقاف دبي بالقرهود.

وتهدف المذكرة إلى مد جسور التعاون بين الجانبين وتطويره في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتوفير جميع المعطيات التي تعزز مسيرة التطور العلمي للطلبة وتوفير كافة المعطيات التي تعزز مسيرة التطور العلمي.

كما اتفق الجانبان على التنسيق الثنائي لعقد فعاليات ومبادرات مشتركة تخدم المجتمع وتشكيل فرق عمل مشتركة لتقوم بتحقيق الأهداف وتفعيل الالتزامات المتفق عليها والتعاون في نشر ثقافة العطاء الانساني في المجتمع من خلال المشاركة في الفعاليات والملتقيات المقامة بين الطرفين والعمل على اطلاق مشروعات وقفية مشتركة تسهم في توفير دعم مستمر للقطاع التعليمي.

وأكد علي المطوع أن التفاهم مع البحث العلمي للاستثمار يأتي في إطار حرص أوقاف دبي على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية وترسيخا لالتزام المؤسسة الإنساني بتمكين شرائح المجتمع المستفيدة من خدماتها وتعزيز دورها في دعم المؤسسات التعليمية والإسهام في مواكبة التطور العلمي وفق رؤية القيادة الرشيدة في إرساء نظام تعليمي رفيع المستوى وترسيخ دعائم مجتمع متماسك آمن تتضامن فئاته المختلفة على جميع الأصعدة تحقيقاً للتنمية الشاملة مع الحفاظ على استدامتها.

وأضاف المطوع أن التفاهم يمثل خطوة مهمة في توفير الفرص لغير القادرين ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية المشتركة بما يعزز الأهداف الاستراتيجية للجانبين ....مشيرا إلى حرص "أوقاف دبي" على توفير جميع المعطيات التي تعزز مسيرة التطور العلمي والتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات التعليمية بهدف ترسيخ الدعائم التي تعزز الأداء التعليمي وترتقي بمستويات الطلبة وتقدم لهم الدعم اللازم لاستكمال تحصيلهم الدراسي.

من جانبها قالت نجلاء سيف الشامسي رئيس مجلس إدارة البحث العلمي للاستثمار إ هذا التعاون المشترك بين المؤسستين الوطنيتين لدعم أعمال الخير وتعزيز مبادرات العطاء ورفع مستويات الوعي بمعاني الوقف بين أبنائنا الطلاب ليسهم ذلك كله في تقديم خدمات مجتمعية وتنموية راقية لمجتمعنا ولأهلنا الكرام.

وأضافت أن هناك توافق على جملة من الأهداف التي تدعم رسالة الوقف بكل أشكاله ومعانيه تحرص مؤسسة البحث العلمي على دعمها وتحقيقها.