جامعة الشارقة تستقطب 2500 طالب وطالبة في اليوم المفتوح

افتتح مدير جامعة الشارقة، الدكتور حميد مجول النعيمي، أمس، فعاليات اليوم المفتوح لطلبة الثانوية العامة من المدارس الحكومية والخاصة بالدولة، والذي تنظمه إدارة التسويق واستقطاب الطلبة على مدار ثلاثة أيام، وذلك بهدف التعريف بالبرامج الأكاديمية والتخصصات العلمية التي تقدمها الجامعة في مختلف كلياتها، وعرض متطلبات القبول ولوائح الدراسة فيها، والفرص الوظيفية المتاحة لكل تخصص، فضلاً عن الخدمات التي تقدمها الإدارات والمراكز بالجامعة لطلبتها.

وقالت مديرة إدارة التسويق واستقطاب الطلبة، الدكتورة نادية فرحات، إن اليوم المفتوح يستهدف زيارة أكثر من 2500 طالب وطالبة إلى الجامعة، مشيرة إلى أن هذا اليوم يعد فرصة لالتقاء طلبة الثانوية العامة بأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية للإجابة عن استفساراتهم، حيث تم تخصيص يوم السبت لأولياء الأمور، وذلك للتعرف إلى حرم الجامعة، مع أبنائهم الطلبة، والاطلاع على مرافقها العلمية من قاعات دراسية ومختبرات ومراكز بحثية مزودة بأحدث التقنيات. وتهدف الجامعة من خلال اليوم المفتوح إلى مساعدة الطلبة على رسم خطة مسيرتهم التعليمية الجامعية، واستقطاب الطلبة المتميزين لتعزيز توجهاتهم العلمية من خلال التعرف إلى البرامج الأكاديمية المطروحة بكل كليات الجامعة التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل بمهارات وكفاءات أكاديمية عالية بعد التخرج، إلى جانب اطلاعهم على أحدث المشاريع العلمية والبحثية التي تعمل عليها كليات الجامعة بمختلف مجالات العلوم والهندسة والطب وغيرها.