الشارقة تتيح للمدارس الخاصة حرية اختيار نوعية الدوام من الثلاثاء إلى الخميس

أتاحت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، تطبيق ثلاثة أنظمة دراسية خلال الفترة بين غدا الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل، وهي (حضوري – عن بعد- هجين)، بحيث يحق للمدارس اختيار النظام الملائم لها لتطبيقه على الكادر التدريسي والطلبة، على أن تُبلغها الإدارات المدرسية بما قررته في هذا الشأن.

وأوضحت الهيئة من خلال تعميم وجّهته، اليوم، إلى المؤسسات التعليمية في الإمارة، أنه نظراً للظروف الاستثنائية ومن منطلق مراعاة أوضاع أولياء الأمور والطلبة والعاملين في المؤسسات التعليمية، فإنه يرجع لإدارة المؤسسة التعليمية تحديد نظام التعليم (حضوري- عن بعد- هجين) من اليوم الثلاثاء 23 إلى الخميس 25 أبريل الجاري، مع إبلاغ الهيئة بالقرار الذي سيتم اتباعه في المؤسسة التعليمية عبر البريد الإلكتروني، دون الحاجة لانتظار الموافقة من قِبل الهيئة.