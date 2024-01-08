تعاون بين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية والجامعة الإسلامية بسومطرة

وقّعت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والجامعة الإسلامية الحكومية بسومطرة في إندونيسيا، مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق بين الجانبين، وتبادل الخبرات والتجارب بينهما في المجالات العلمية والأكاديمية، وتعزيز الروابط الثقافية والمعرفية، إلى جانب تبادل أعضاء الهيئة الأكاديمية.

نصت المذكرة على تبادل الأنشطة الدراسية المشتركة في التعليم والتدريس، مثل المخيمات الصيفية وبرامج الدبلوم، وفي مجال التبادل الطلابي نصت المذكرة على تبادل طلاب الجامعتين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، إلى جانب الأنشطة الخارجية المشتركة في المجال الأكاديمي والعلمي، والدورات التدريبية المعتمدة، والمؤتمرات والندوات والمشروعات البحثية والدراسات والنشر الأكاديمي والعلمي المشترك، وتبادل النشرات الأكاديمية والوثائق العلمية، إضافة إلى التعاون في كتابة أطروحات الدكتوراه المشتركة.

وقّع مذكرة التفاهم مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الدكتور خليفة مبارك الظاهري، ومديرة الجامعة الإسلامية الحكومية بسومطرة، الدكتورة نور حياتي.

وأكد الدكتور خليفة الظاهري أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية للانفتاح على مؤسسات التعليم العالي إقليمياً ودولياً، وتعزيز التبادل العلمي والأكاديمي، وتوثيق الصلات المعرفية معها، وإقامة شراكات علمية تخدم مسيرتها في هذا الصدد.

وأوضح أن الجامعة الإسلامية الحكومية تعتبر منارة علمية في مجال البحوث والدراسات الإسلامية، القائمة على منهج الوسطية والاعتدال والتسامح، والداعية إلى نبذ الغلو والتطرف، ولذلك جاءت هذه المذكرة لتفتح آفاقاً أوسع للتعاون وتبادل الخبرات العلمية والفكرية بين الجانبين، وتطوير برامج مشتركة تخدم القضايا ذات الاهتمام في البحوث والدراسات والنشر والتوثيق والتأليف والترجمة، وتعزيز القدرات في هذا المجال الحيوي.

وقال إن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية لن تدخر جهداً في سبيل تنفيذ بنود هذه المذكرة على أرض الواقع، والمضي قدماً في تحقيق أهدافها النبيلة، مؤكداً أنها تعتبر بداية حقيقية لتعاون استراتيجي مستقبلي بين الجانبين.