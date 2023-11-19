4 منح دراسية للطلبة الإماراتيين لدراسة الإعلام والاتصال الجماهيري

وقّعت جمعية الصحافيين الإماراتية والجامعة الأميركية في الإمارات، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في بناء قدرات الكوادر الإعلامية، وتبادل الخبرات والتدريب وتنفيذ برامج مشتركة، على هامش فعاليات الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام الذي احتضنه العاصمة أبوظبي.

وقّع الاتفاقية من طرف جمعية الصحافيين الإماراتية، رئيس مجلس الإدارة محمد الحمادي، ومن طرف الجامعة الأميركية في الإمارات، رئيس الجامعة الدكتور مثنى غني عبدالرزاق، وذلك في مقر المركز الإعلامي للكونغرس العالمي للإعلامي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأعلن عبدالرزاق تقديم الجامعة أربع منح دراسية كاملة للطلبة الإماراتيين المتفوقين والموهوبين، لدراسة برنامج بكالوريوس الآداب في الإعلام والاتصال الجماهيري في الجامعة.

وأكد حرص الجامعة من خلال هذه المذكرة، على تعزيز التعاون مع جمعية الصحافيين الإماراتية التي تعد المظلة التي تجمع كل الصحافيين على مستوى الدولة، موضحاً أن الجامعة تسعى من خلال مركز التعليم المستمر والتطوير، إلى تضافر الجهود في المجالات الأكاديمية والتدريب والإنتاج الإعلامي، لإعداد جيل من الشباب لديهم الوعي بأهمية الرسالة الصحافية والإعلامية.

وثمّن رئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين الإماراتية، تقديم الجامعة الأميركية في الإمارات، المنح الدراسية للطلبة المتفوقين، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات من شأنها إتاحة الفرصة للموهوبين من الطلبة الراغبين في دراسة الإعلام، الحصول على تعليم أكاديمي عالي المستوى، بما يؤهلهم للانضمام إلى سوق العمل الإعلامي في الدولة.

وأكد أن الجمعية ستقوم بالتنسيق مع الجامعة، بتحديد المرشحين لنيل المنحة الدراسية، ومتابعة أدائهم الدراسي، والحرص على تحقيق المخرجات التعليمية المنشودة.

وأوضح الحمادي أن جمعية الصحافيين الإماراتية ينتسب إليها نحو 1500 من الأعضاء العاملين في مختلف المؤسسات الصحافية والإعلامية في الدولة، حيث توفر هذه المذكرة الفرصة ليس فقط لتطوير الكوادر الصحافية في الجمعية، وإنما تقدّم أيضاً فرصاً تدريبية لطلبة الإعلام في الجامعات، من خلال الدورات والبرامج التدريبية التي تقدّمها الجمعية.

وتضمنت مذكرة التفاهم التي أبرمها الطرفان بنوداً حول التعاون في المجالات الصحافية والإعلامية بين الجامعة الأميركية كجهة أكاديمية، والجمعية كمؤسسة تعنى بالنشاط الإعلامي وتأهيل الكوادر الصحافية.

ويسعى الجانبان من خلال هذه المذكرة، إلى صقل مهارات الموظفين والطلاب والعاملين في المجالات ذات الصلة، لإعدادهم ضمن الكوادر الوطنية في الدولة، وتوفير الدعم لعدد من الأنشطة والفعاليات، فضلاً عن قيام خبراء ومختصين من الجانبين بعقد محاضرات وتنظيم ورش عمل في مجال الإعلام في المؤسستين، إضافة إلى بحث إمكانية إعداد وتنفيذ الدبلومات المهنية في الصحافة والإعلام والاتصال الاستراتيجي، والتعاون المشترك في مجال البحث العلمي، والتعاون في مجالي التدريب الداخلي والخارجي للطلاب.