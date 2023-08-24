164 ملتحقاً ببرامج التعليم العام والمستمر لدى «التعليم المدرسي»

أعلنت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي عن التحاق 164 مستفيداً ببرامج التعليم العام والمستمر ضمن برامج التعليم لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي «تعليم» خلال العام الأكاديمي 2022 - 2023، ضمن توجهاتها الرامية إلى تشجيع المستفيدين لمواصلة مسيرتهم التعليمية، وتطوير مهاراتهم بما يؤهلهم للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي ويعزز من جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل.

واحتفت الهيئة بتخريج 45 مستفيداً استكملوا مرحلة التعليم الثانوي (الصف الثاني عشر)، و119 مستفيداً يواصلون تعليمهم في برامج التعليم المستمر التي تقدمها المؤسسة وتجسد الدور الاستراتيجي للهيئة في تفعيل المشاركة الإيجابية لحياة كريمة للأسر المستفيدة من خلال إعداد أفرادها للمستقبل.