ليان التميمي: والدي قدوتي وتنظيم الوقت أبرز عوامل التفوق

أكدت الطالبة، ليان احمد محمد رضا التميمي، من دولة الأردن، الأولى مسار عام مدرسة الوردية الخاصة بأبوظبي، والحاصلة على نسبة 100%، أن نجاحها في الثانوية العامة بهذا المجموع جاء بفضل الله عز وجل، والمدرسين، والأسرة، وأن قدوتها في الحياة هو والدها، الذي يشجعها وأخوتها دائما على الانضباط والالتزام، وقدمت الشكر لأسرتها لكونها العامل الرئيسي في توفير المناخ المناسب لتحقيق النجاح والتفوق

وأشارت ليان، إلى أن تنظيم الوقت يعتبر أحد أهم الأمور التي يجب أن يلتزم بها الطالب منذ اليوم الأول للدراسة. وأضافت: إنها ترغبُ في الالتحاق بتخصص التصميم الداخلي والديكور، حيث لديها شغف بالابتكار والتصميم، وتسعى إلى استكمال تفوقها في هذا المجال.