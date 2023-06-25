تقى يوسف الأولى مسار متقدم: انتظر منحة جامعية لدراسة الطب أو الهندسة

أعربت الطالبة، تقى يوسف الغبيط من دولة سوريا، الأولى مسار متقدم، من مدرسة الرؤية الخاصة بأبوظبي، والحاصلة على نسبة 100%، عن سعادتها بهذه النسبة التي جاءت نتيجة لحرصها الشديد على متابعة دروسها أولًا بأول والانتظام في الحضور من اليوم الأول للدراسة، والاهتمام بسؤال معلماتها عن كل ما يتعلق بالمنهج حيث كانت تحرص على أن تكون من الأوائل كل عام.

وأوضحت تقى أن جدولها اليوم كان يتضمن الالتزام بالنوم مبكرا، والاستيقاظ مبكراً ومراجعة دروسها والذهاب إلى المدرسة وهي بكامل نشاطها وتركيزها للانتباه لشرح المدرسات، وعقب عودتها تبدأ بمذاكرة جميع دروسها، مؤكدة أن تنظيم الوقت هو الطريقة المُثلى للحصول على أفضل النتائج.

وأهدت تفوقها إلى القيادة الرشيدة التي وفرت للطلبة كل سبل التعلم، وإلى أسرتها التي حرصت على تشجيعها ودفعها إلى بذل قصارى جهدها للنجاح والتفوق والتميز الأكاديمي، كما أكدت أن المدرسة وفرت بيئة تعليمية مناسبة ساهمت في تفوقها، مشيرة إلى أن هدفها القادم دراسة الطب أو الهندسة، حيث قدمت في أكثر من جامعة داخل الدولة للحصول على منحة دراسية.