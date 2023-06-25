ملاك الزيودي الأولى على المسار العام تخطط لدراسة علوم الفضاء في روسيا

قالت الطالبة ملاك فاضل عبدالله الزيودي، الحاصلة على المركز الأول مسار عام، من مدرسة مليح بأبوظبي: شعوري بالنجاح لا يوصف، والفضل من بعد الله سبحانه وتعالى يعود لتوفير الدولة كل الوسائل التي تعين الطالب على النجاح والتوفر خلال مسيرته الدراسية، ودعم الأسرة وتنظيم الوقت، مشيرة إلى أنها كانت تتوقع أن تكون من الأوائل حيث وضعت هدفاً وعملت عليه وساعدها كل من حولها على التغلب على الصعوبات.

وأضافت ملاك: قيادتنا الرشيدة، وفرت لنا كل شيء ما ساعدنا على تحقيق النجاح والتفوق مؤكدة حرصها على الاستمرار في التفوق لرد الجميل للوطن، ولأسرتها التي لم تقصر معها طوال فترة الدراسة، مشيرة إلى أنها تسعى لدراسة علوم الفضاء في دولة روسيا، وحصلت على قبول مبدئي لمنحة دراسية هناك، وأرجعت اختيارها لهذا التخصص إلى اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة به وسعيها لأن يكون لها دوراً في هذا المجال.