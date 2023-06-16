مدارس خاصة تواجه الغياب الجماعي بمشروعات حول الاستدامة

حدّدت مدارس خاصة، يوم الجمعة 23 يونيو الجاري، آخر يوم للدراسة في العام الأكاديمي الجاري، فيما سيتم إصدار تقارير نهاية الفصل الدراسي الثالث إلكترونياً في 20 يونيو، ولجأت المدارس إلى تنفيذ مشاريع حول الاستدامة للحد من نسب الغياب التي تتكرر سنوياً عقب نهاية الاختبارات.

وتفصيلاً، أكد معلمون في مدارس خاصة محمد أسامة، مي شامة، وولاء حسن، ودارين نبيل، تنفيذ مشاريع حول الاستدامة للحد من غياب الطلبة الذي يتكرر سنوياً عقب نهاية الاختبارات، مشيرين إلى أن اليوم الدراسي يعقد لمراجعة ما تم تدريسه خلال العام الجاري وتنفيذ مشاريع في مجالات إعادة التدوير، والمحافظة على البيئة والطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء، بهدف إشراكهم في جهود التنمية المستدامة.

وشدد المعلمون على أن الهدف من هذه المشاريع تدريب الطلبة على استكشاف البيئة والتعرف إلى أساليب يمكنهم من خلالها تقليل بصماتهم البيئية، وغرس بداخلهم الإحساس بالمشاركة والمسؤولية تجاه المستقبل، وتمكين الطلبة من التواصل مع المجتمع بجانب استغلال الوقت المتبقي من العام الدراسي في توفير الفرصة للمعلمين لتعلم أساليب ومهارات ‏جديدة لنقل التعليم البيئي في الفصول الدراسية.

وأشار المعلمون، ماجد سليم، وليلى مروان، وريم سعود، إلى أن هذه المشاريع تدعم أيضاً بناء القدرات المدرسية في مجال تدقيق ورصد التأثيرات البيئية وإدارتها بأفضل الأساليب المتاحة، كما تسهم في تقييم الأداء البيئي للمدرسة في محاور الهواء والماء والتربة والطاقة والنفايات، ومعالجة مشكلاتها في هذه الجوانب، وذلك في إطار مبادرة المدارس الخضراء.

وأكد المعلمون أن هذه المشاريع تسهم في خفض نسب الغياب خلال هذه الفترة، لافتين إلى قيام إدارات المدارس بإرسال رسائل إلى ذوي الطلبة حذرت فيها من الغياب خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي حيث سيتم خلالها التدريب على مشاريع إلزامية لجميع الطلبة، وستتضمن هذه المشاريع اختبارات تكوينية لقياس مدى استيعاب الطلبة لها وتقييم أدائهم ومعارفهم المسبقة، كما سيتم استخدام هذا التقييم أيضاً في تقييم مسارهم التعليمي، بناء على الأدلة والمؤشرات المستمرة المقدمة من الطالب، كما سيتطلب من الطلبة إتمام مهام صفية ستسهم في احتساب الدرجات الفصلية النهائية للطالب، ما يتطلب الحضور في الأيام المقبلة.

وشددت المدارس في مخاطبتها لذوي الطلبة، على أن دعمهم أمر مهم لضمان أداء أفضل للطلبة في المهمات والتقييمات المطلوبة من خلال تشجيعهم على الحضور والالتزام بالمواعيد الدراسية، مشيرة إلى أن الطالب يمكنه طلب المساعدة إذا لزم الأمر، ما سيسهم بشكل كبير في استيعابه.