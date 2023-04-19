مديرو مدارس: المعلمون ملزمون بالتدريس لأي عدد يحضر من الطلبة

أكد مديرو مدارس خاصة في دبي أن من حق أي طالب يحضر إلى المدرسة في يوم دوام أن يشرح له المعلمون، وليس بالضرورة أن يكون الشرح لدرس جديد، إذ قد يكون الشرح مراجعة لدروس سبق تناولها.

وأكدت إدارات مدرسية تطبق المناهج الأجنبية، أن نسب حضور الطلبة مرتقعة، وذلك بسبب إجراء اختبارات لهم خلال هذه الأيام.

وأفادت الإدارات المدرسية بأن الطلبة ملزمون بالحضور، ولذلك تجاوزت نسب الحضور 90%.

وأضاف مديرو مدارس بأنهم قرروا إجراء امتحانات للطلبة خلال الأسبوع الجاري، بهدف إلزامهم بالحضور، ومنعهم من التراخي في الدوام المدرسي.

وذكروا أن الفصل الدراسي الثالث يتطلب اجتهاداً أكبر من الطلبة حتى يرفعوا من معدلاتهم ودرجاتهم التي حصلوا عليها في الفصلين الدراسيين الأول والثاني، فضلاً عن أنه يعتبر فصلاً مصيرياً بالنسبة لطلبة الصف الـ12 المقبلين على الحياة الجامعية في العام الدراسي المقبل. ومن جانب التعليم الخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، شهدت المدارس نسب غياب مرتفعة خصوصاً في المرحلة الثانوية، وأكدت إدارات مدرسية أنها ستطبق لائحة السلوك الطلابي على الطلبة الذين سجلوا غياباً متتالياً خلال الأيام الثلاثة، خصوصاً أنها أرسلت عدداً من الرسائل للطلبة وأولياء أمورهم، معتبرين أن الأيام التي تقع بين إجازتين دائماً هي الأقل حضوراً للطلبة.

ولفتوا إلى أن الكتب المدرسية سيتم توزيعها بعد إجازة عيد الفطر المبارك وسيتم الدخول في المنهج بشكل معمق حتى يستطيع الطلبة استيعاب الدروس خلال الفترة المقررة، إذ من المفترض أن تكون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث في يونيو المقبل.