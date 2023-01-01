270 ألف طالب يلتحقون بالفصل الدراسي الثاني

يستهل غداً الاثنين أكثر من 270 ألف طالب من طلبة المدارس الحكومية دوامهم المدرسي للفصل الدراسي الثاني وذلك لاستكمال مسيرتهم التعليمية ضمن عامهم الدراسي الحالي 2022-2023.

وقد أنهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي كافة استعداداتها لتأمين انطلاقة مثلى للفصل الدراسي، حيث شملت الاستعدادات ضمان جاهزية المدارس البالغ عددها 564 مدرسة لاستقبال الطلبة والتأكد من جاهزية كافة الخطط التشغيلية الموضوعة مسبقا تمهيدًا لاستقبال الطلبة.

وهنأت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سارة بنت يوسف الأميري، الطلبة بمناسبة عودتهم إلى مقاعدهم الدراسية، متمنية لهم التوفيق والنجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات في مسيرتهم التعليمية.

وبينت أن كل فصل دراسي يمثل محطة هامة يقترب من خلالها الطلبة إلى تحقيق طموحاتهم وآمال الدولة التي تراهن عليهم لتواصل مسيرة تطورها وتقدمها. كما أشادت معاليها بالجهود الكبيرة التي بذلتها الكوادر التربوية والإدارية وكافة شركاء المنظومة التعليمية منذ بداية العام الدراسي الحالي للارتقاء بالمنظومة التعليمية ودعم مسيرة الطلبة وتمكينهم وتزويدهم بأفضل المعارف ليواصلوا مسيرة تميز الدولة وتقدمها في شتى المجالات.