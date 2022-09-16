«الشارقة للتعليم»: التوسع في الحضانات الحكومية لتشمل رياض الأطفال

أفاد مجلس الشارقة للتعليم، بأنه سيبدأ التوسع في عمل الحضانات الحكومية لتشمل مرحلة رياض الأطفال، وذلك في 12 حضانة قائمة، وست حضانات قيد الإنشاء في الإمارة، بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن التوسع في عمل الحضانات الحكومية لتشمل مرحلة «رياض الأطفال»، من أجل تأهيل الطلبة مباشرة للصف الأول الدراسي. وأوضح المجلس لـ«الإمارات اليوم»، أنه يجري حالياً دراسة لطبيعة المناهج وعدد الصفوف والرسوم الخاصة بمرحلة رياض الأطفال، والتي سيتم تطبيقها على الملتحقين، حيث يدرس المجلس تطبيق أفضل المناهج بها، مؤكداً أنها ستخضع للإشراف الكامل من جانبه، فيما يتعلق بالنظام التعليمي والتجهيزات. وكشف المجلس أنه تلقى 1096 طلباً للتسجيل في الحضانات الحكومية للعام الدراسي 2022/ 2023، في حين بلغت أعداد العضويات الإجمالية من عام 2019 إلى 2022 نحو 4927 عضوية، بعد اشتراط المجلس التسجيل وفق مرحلتين أساسيتين، خصصت الأولى للتسجيل بتدوين بيانات تتعلق بالطفل ووالديه، والثانية لحجز المقعد للطفل.

وبلغ عدد المقاعد المحجوزة 510 مقاعد، توزعت على ثلاث مناطق، هي مدينة الشارقة والمنطقتان الوسطى والشرقية، فيما منح المجلس أولوية حجز المقعد لأطفال موظفي حكومة الشارقة في المرحلة الأولى، ثم للعاملين في غير حكومة الشارقة، لافتاً إلى أنه تماشياً مع سياساته في تسهيل خدمة التسجيل، وبسبب الإقبال الكبير عليه، أتاح باب التحديث على العضوية بسبب عدم تمكن بعضهم من إتمام عملية إدخال البيانات المطلوبة.

وحدد دليل الحضانات الحكومية في الشارقة، سن القبول في الحضانات الحكومية ليبدأ من ثلاثة أشهر حتى سن القبول في مرحلة رياض الأطفال، فيما حدد خمسة شروط للتسجيل في الحضانات الحكومية، منها أن تكون الأم عاملة، وأن يكون أحد الوالدين من مواطني دولة الإمارات، والتقدم للتسجيل في المواعيد المحددة لذلك من مجلس الشارقة للتعليم، مع الالتزام بدفع الرسوم في المواعيد المحددة، وتستقبل الحضانة الأطفال من سن ثلاثة أشهر حتى سن القبول في الروضة.

وأوضح المجلس أن خطة تسجيل الحضانات تبدأ في وقت مبكر، حيث تمر فترة التسجيل بمرحلتين، الأولى تسجيل العضوية لجميع جهات العمل، ثم فتح باب التسجيل لموظفي حكومة الشارقة، وستكون على ثلاث مراحل، حسب مدن إمارة الشارقة، فيما تشهد المرحلة الثانية فتح جميع الشواغر المتبقية لموظفي جميع جهات العمل.

وأوضح المجلس، أنه تم تحديد خمس فترات زمنية لرعاية وتعليم الأطفال، هي: الفصل الدراسي الأول (سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر)، والفصل الشتوي (ديسمبر)، والفصل الدراسي الثاني (يناير، فبراير، مارس)، والفصل الدراسي الثالث (أبريل، مايو، يونيو)، وفصل الصيف (يوليو، أغسطس).

الرسوم المعتمدة

حدد مجلس الشارقة للتعليم الرسوم المعتمدة للفصول الدراسية الإلزامية، وهي الفصل الدراسي الأول (سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر) بـ2400 درهم، على أن تسدد في الأسبوع الأول من سبتمبر، والفصل الدراسي الثاني (يناير، فبراير، مارس) برسوم 2400 درهم، تسدد في الأسبوع الأول من يناير، والفصل الدراسي الثالث (أبريل، مايو، يونيو) بـ2400 درهم تسدد في الأسبوع الأول من أبريل. كما حدد رسوم الفصول الاختيارية، وهي: الفصل الشتوي (ديسمبر) بـ1000 درهم، تسدد في الأسبوع الأخير من نوفمبر، والفصل الصيفي (يوليو، أغسطس) بـ1000 درهم لكل شهر، تسدد في الأسبوع الأخير من يونيو ويوليو.

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طلباً تلقاها مجلس الشارقة للتعليم للتسجيل في الحضانات الحكومية للعام الدراسي 2022/ 2023.