تعيين فيصل العيان مديراً لمجمع كليات التقنية العليا

أعلن مجلس أمناء كليات التقنية العليا تعيين الدكتور فيصل العيان مديراً لمجمع كليات التقنية العليا، ورحب وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، رئيس مجلس الأمناء، الدكتور عبد الرحمن العور، بالعيان وهنأه على ثقة مجلس الأمناء، متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديدة.

ويملك الدكتور فيصل العيان خبرة تصل إلى 20 عاماً في التخطيط وتطوير القدرات وإدارة المشاريع، حيث أدار العديد من البرامج والمشاريع والمبادرات الحكومية، وتولى منصب نائب رئيس أكاديمية "ربدان" قبل انضمامه إلى كليات التقنية العليا، مساهماً عام 2010 في تأسيس الأكاديمية وتشكيلها كمؤسسة تعليمية حكومية مستقلة تتبع المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي لتكون رافداً أساسياً لقيادات المستقبل ومركزاً وطنيا متميزاً لتأهيل وتطوير الكوادر في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

كما شغل مناصب رفيعة في مؤسســــــــات حكوميــــــــــــــــة مثل: جهاز حمايـة المنشــآت الحيويـــة والسواحـــــل ومجلس "تـــــــــــــــــــوازن" الاقتصادي وجامعة خليفة.