وفاة طالبة من مدرسة البصائر الخاصة في الشارقة

نعت مدرسة البصائر الخاصة بالشارقة، إحدى طالباتها بالصف الخامس، وتدعى "إمارات حسن الشريدة"، والتي وافتها المنية اليوم.

وقالت المدرسة في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي: ببالغ الحزن والأسى، تنعى مدرسة البصائر الخاصة الطالبة "إمارات حسن الشريده" بالصف الخامس.

وتقدمت المدرسة إلى ذوي الفقيدة بأصدق مشاعر التعازي والمواساة داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.