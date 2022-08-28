"شيخة المري" المبتعثة الإماراتية الوحيدة لدراسة الطيران المدني في إيطاليا

تعد الطالبة شيخة المري الاماراتية الوحيدة المبتعثة لدراسة الطيران المدني في إيطاليا.

وأكدت المري أن شغفها البالغ بالطيران قادها لاختيار هذا التخصص المهم، معربة عن تقديرها للقيادة الرشيدة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، على الجهود المبذولة لتمكين ودعم المرأة الإماراتية.

وعبرت المري عن اعتزازها بتمثيل المرأة الإماراتية في إيطاليا، مؤكدة أن القيادات النسائية بالدولة أصبحن قدوة لفتيات الغد بما حققنه من نجاحات وإنجازات نوعية متعددة المجالات، وتمثيلهن الرائع لوطنهن في مختلف المحافل الدولية.

ولفتت المري إلى الدور الكبير الذي يقوم بها والداها وأسرتها في تشجيعها ودعمها لتتمكن من تحقيق حلمها بالتحليق في سماء الوطن.