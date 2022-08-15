«بعثة» يقدم 1876 منحة دراسية للطلبة الإماراتيين منذ انطلاقه

أعلن صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن وصول عدد المنح الدراسية المقدمة من خلال برنامج «بعثة» إلى 1876 منحة دراسية، منذ إطلاق البرنامج عام 2010، واستهدفت هذه المنح الدراسية تطوير الكوادر البشرية المواطنة في التخصصات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مثل هندسة الاتصالات والهندسة الكهربائية والإلكترونية، وهندسة الحاسوب، وعلوم الحاسوب، والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات الضخمة، والمدن الذكية، والأمن السيبراني وغيرها.

وأشار الصندوق إلى أن الطلاب المبتعثين التحقوا من خلال برنامج «بعثة» بعدد من أفضل الجامعات والمؤسسات التعليمية في الدولة، مثل جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة دبي، وجامعة الشارقة، وجامعة زايد، والجامعة الأمريكية في الشارقة، ومعهد روشيستر للتكنولوجيا في دبي، والجامعة الأمريكية في دبي، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، والجامعة البريطانية في دبي.

كما أعلن صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بأن باب التسجيل في برنامج «بعثة» للفصل الأكاديمي لخريف 2022 مفتوح حتى 29 أغسطس 2022، ويمكن للطلاب الاطلاع على شروط القبول في منح البكالوريوس والماجستير والتسجيل من خلال زيارة موقع الصندوق.

وحول ما تم إنجازه في برنامج «بعثة» قال الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الهيئة، المهندس عمر المحمود: «منذ إطلاقه في 2010، ظل برنامج (بعثة) رافداً مهماً من روافد بناء وتعزيز قطاع الاتصالات وآليات التحول الرقمي في دولة الإمارات، من خلال تركيزه على الكفاءات الوطنية وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل محرك التطور في مختلف القطاعات الأخرى. وقد نجح البرنامج في تخريج أفواج متتالية من المهندسين والمختصين في المجالات ذات الصلة التي تلبي احتياجات هذا القطاع المتنامية».

وأضاف المحمود: «استثمر الصندوق مبالغ ضخمة في برنامج (بعثة) لتخصيص المئات من المقاعد الدراسية لدرجتي البكالوريوس والماجستير في عدد من أرقى الجامعات الإماراتية، والجامعات العالمية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وأستراليا، والمملكة المتحدة، وغيرها من الدول الرائدة عالمياً في هذا القطاع، ويطمح البرنامج لاستقطاب المزيد من الطلاب المتميزين خلال السنوات القليلة المقبلة.

ويأتي برنامج (بعثة) ضمن استراتيجية الصندوق للارتقاء بالكوادر البشرية المتخصصة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومنها هندسة الكمبيوتر، والهندسة الإلكترونية، وعلوم الحاسب الآلي، وتقنية المعلومات، وغيرها الكثير من التخصصات».

وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل بشكل مستمر على تقييم الوضع الحالي للموارد البشرية المواطنة والمتخصصة في مجال الاتصالات ونظم المعلومات، وإطلاق المبادرات والمشروعات التي تسهم في تطوير الكوادر البشرية المواطنة المختصة في قطاع الاتصالات لتلبية متطلبات القطاع من كوادر مواطنة مؤهلة.