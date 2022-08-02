تخريج 70 معلماً ضمن الدفعة الثامنة لـ «تآلف»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفلت مؤسسة الجليلة بتخريج 70 متدرباً جديداً ضمن الدفعة الثامنة من البرنامج التدريبي «تآلف»، الذي يهدف إلى تزويد المعلمين في المدارس الحكومية والخاصة بالمهارات اللازمة لتمكين الأطفال من أصحاب الهمم، وأسهم البرنامج في إحداث فارق في حياة 231 طالباً من أصحاب الهمم بشكل مباشر وإثراء تجارب 11 ألفاً و700 طالب في الإمارات بشكل غير مباشر، وذلك ضمن جهود مؤسسة الجليلة، للارتقاء بحياة الأفراد من خلال الابتكار في المجالات الطبية.

وجرى إطلاق برنامج تدريب المعلمين بالشراكة مع جامعة زايد وبدعم من وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية. وشارك في البرنامج الذي قُدم باللغتين الإنجليزية والعربية معلمون من جميع أنحاء الإمارات من أكثر من 12 جنسية، 70% منهم من مواطني الدولة.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة، الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء، إن «إتمام الدفعة الثامنة من برنامجنا التدريبي يُشكل علامة أخرى من العلامات الفارقة في مسيرة التزامنا بتحقيق الاندماج الاجتماعي»، متابعاً «نعمل مع جامعة زايد على تقديم مساهمات دائمة، لإثراء الممارسات التعليمية التي تلبي احتياجات الطلاب الخاصة».

وأضاف: «سنواصل إنجاز هذا البرنامج في فصولنا الدراسية وفي ساحات اللعب، وفي مجتمعاتنا ليحظى كل طفل بفرصة لتحقيق ذاته بغض النظر عن احتياجاته».

ويتضمن البرنامج التدريبي الشامل جلسات تدريبية شهرية، إضافة إلى المشاركة في مجموعات تعلم مهنية وجلسات إرشاد فردية، كما يُطلب من المشاركين عرض محفظة أعمالهم قبل التخرج. وقد تم تنفيذ ما مجموعه 32 مبادرة في المدارس في جميع أنحاء الإمارات لتعزيز مبدأ الشمول في المجتمع المدرسي. كما شملت المبادرات جلسات توعية للطلاب والآباء والمعلمين، إضافة إلى برامج الأصدقاء وعدد من المبادرات الأخرى التي تهدف إلى تحسين تجربة التعلم لدى الأطفال من أصحاب الهمم.

ومنذ إطلاق البرنامج في 2014، بدعم من الشركاء والجهات المانحة، استثمرت مؤسسة الجليلة ثلاثة ملايين درهم لتزويد المعلمين بالمعرفة اللازمة لتمكين الأطفال من أصحاب الهمم ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم وتعزيز إمكاناتهم.

من جهته، قال نائب مدير جامعة زايد، الدكتور كلايتون ماكنزي، إن برامج التدريب والتطوير المتميزة المنسقة والمصممة بعناية من قبل معهد المشاركة المجتمعية (ICE) تهدف إلى تلبية الاحتياجات المحددة لمختلف الجهات الحكومية والجامعات وشرائح المجتمع الإماراتي ككل.

وبلغ عدد الدفعات التي تخرجّت من مؤسسة الجليلة بالشراكة مع جامعة زايد ثماني دفعات، حيث بلغ مجموع الخريجين فيها 548 معلماً من 163 مدرسة حكومية وخاصة في جميع أنحاء الإمارات.

548

متدرباً عدد خريجي البرنامج منذ إطلاقه عام 2014.

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