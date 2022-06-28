والد الأول "مسار متقدم": لم نصدق إعلانه ضمن الأوائل.. ونتمنى حصوله على منحة لدراسة الطب

المصدر: مينا غالي - الشارقة

أبدى إسلام عبد الحميد، والد الطالب فارس إسلام، الأول على الدولة في المسار المتقدم الخاص، سعادته الغامرة بإعلان نجله ضمن أوائل الثانوية العامة على الدولة.

وقال عبد الحميد لـ"الإمارات اليوم": "لم أصدق إعلان فارس ضمن الأوائل؛ فقد كان متفوقاً لكن لم أتوقع أبداً أن يكون ضمن أوائل الدولة، وفرحنا جداً فور إعلان الخبر"، مشيراً إلى أنه علم بالخبر من أصدقاءه وتأكد منه بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للنتيجة الرسمية عبر صفحة سموّه الرسمية على تويتر.

وأضاف والد الطالب: "مشاعري لم أقدر على وصفها.. كنا في قلق وتوتر شديد الفترة الماضية وأثناء الامتحانات لأن الثانوية العامة هي المحددة لمستقبله، ثم عشنا نفس الحالة من التوتر في انتظار النتيجة بعد علمنا بقرب إعلانها".

وعن مستقبل نجله، قال: "فارس يتمنى أن يكمل دراسته في كلية الطب، وأن يصبح طبيباً، ونتمنى أن يكمل مسيرته التعليمية داخل الدولة حال حصوله على منحة للدراسة في إحدى جامعات الدولة، وهو ما نأمله".

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