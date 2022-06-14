تعاون استراتيجي بين «المدرسة الرقمية» وحكومة موريتانيا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقّعت المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية اتفاقية تعاون استراتيجي للسنوات الثلاث المقبلة، مع حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية ممثلة بوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، لتوسيع برامج المدرسة الرقمية ودعم مشروعات التعلم الرقمي في موريتانيا، لتشمل 100 ألف طالب و1000 معلم رقمي وتجهيز 200 مركز تعلم، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة في توسيع التعاون في التعليم الرقمي والمستفيدين من تطبيقها في موريتانيا، في إطار دعم أهداف المدرسة في تزويد مليون طالب حول العالم بالمعارف والعلوم المتقدمة خلال السنوات الخمس المقبلة، واعتماد ممارسات مبتكرة وتقنيات ذكية لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات وبناء مستقبل أفضل.

وتم توقيع الاتفاقية خلال لقاء عبر تقنية الاتصال عن بعد، بحضور وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ، رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية عمر سلطان العلماء، ووزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي والناطق باسم الحكومة في موريتانيا محمد ماء العينين ولد أييهز.

وأكد العلماء أن حكومة دولة الإمارات تتبنى تطوير مستقبل التعليم والانتقال به إلى آفاق أوسع، بالاعتماد على التكنولوجيا المتطورة والرقمنة، لاستكشاف فرص جديدة وإحداث تغيير إيجابي في المجالات المرتبطة بحياة الإنسان.

وقال إن اتفاقية التعاون المشترك لتنفيذ مبادرة «المدرسة الرقمية» في موريتانيا تسهم في توفير فرص جديدة لتعليم الطلاب في موريتانيا وإعدادهم للمستقبل، ما يعكس أهداف المدرسة الرقمية في تصميم نماذج تعليمية جديدة تقوم على حلول التكنولوجيا الحديثة وتحقيق مستهدفات الوصول إلى تزويد مليون طالب في مختلف المجتمعات، بالمعارف والعلوم المتقدمة خلال السنوات الخمس المقبلة.

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