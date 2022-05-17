"الشارقة للتعليم الخاص" تصدر تعميماً بشأن عودة العمل بالمؤسسات التعليمية

المصدر: منة غالي - الشارقة

أصدرت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، تعميمًا بشأن عودة العمل بالمؤسسات التعليمية في الإمارة، عقب عطلة الحداد التي أُقرّت حدادًا على وفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

وقال مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، على أحمد الحوسني: "إلحاقاً بتعميم تعطيل المؤسسات التعليمية في إمارة الشارقة، فإنه يمكن للمؤسسات التعليمية الاستمرار بكافة الفعاليات والرحلات التعليمية وحفلات التخرج كما هو مجدول لها، مع الالتزام بعدم وجود مظاهر احتفال أو موسيقى خلال فترة الحداد ولمدة 40 يومًا، مع تنكيس الأعلام ابتداء من تاريخ 13/05/2022.

ونعى الحوسني، فقيد الأمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قائلاً: "رحم الله فقيد الإمارات والأمتين العربية والإسلامية، المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، سائلين المولى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news