انتهاء التسجيل في مسار النخبة لطلبة الصفوف (5 - 8) الإثنين المقبل

المصدر: أمين الجمال - دبي

أفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بأن يوم الإثنين الموافق 18 من الشهر الجاري، هو آخر موعد للتسجيل في مسار النخبة لطلبة الصفوف من الخامس إلى الثامن للعام الدراسي 2022/2023.

ودعت المؤسسة الطلبة الراغبين في دراسة مسار النخبة إلى الإسراع بالتسجيل عبر الرابط: http://tiny.cc/elitestreamregistration

وكانت المؤسسة أعلنت أخيراً عن فتح باب التسجيل لمسار النخبة في المدارس الحكومية لطلبة الصفوف (5-6-7-8) ابتداء من 18 مارس الماضي.

ويعد مسار النخبة مساراً أكاديمياً متميزاً من الدرجة الأولى ويمثل أحد مسارات المدرسة الإماراتية الأربع، وقد تم إطلاق المسار في العام الدراسي 2016-2017م بالتعاون مع الكولج بورد الأميركية سعياً لخلق بيئة تعليمية تنافسية للطلبة المبدعين والمتفوقين.

ويستهدف المسار طلبة الحلقتين الثانية والثالثة وذلك ابتداء من الصف الخامس وحتى الصف الثاني عشر للبنين والبنات.

ويهدف مسار النخبة إلى منح وتوفير فرص تعليم فريدة للطلبة الإماراتيين المتميزين والمتفوقين للالتحاق بأفضل الجامعات المحلية والعالمية.

وتم إدخال مسار النخبة رسمياً في العام الدراسي 2016/2017 مستهدفاً 1000 طالب وطالبة في السابع فقط، وتم توسعة المسار خلال السنوات اللاحقة ليشمل حتى العام الدراسي 2020/2021 الحلقتين الثانية والثالثة من الصف الخامس وحتى الصف الثاني عشر.

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