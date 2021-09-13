مدارس حكومية تقنن استخدام الطلبة للحاسب الآلي والإنترنت

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وضعت إدارات مدارس حكومية قواعد وضوابط يجب على الطلبة اتباعها، عند استخدام أجهزة الحاسب الآلي والبريد الإلكتروني وخدمات الإنترنت، بما يتفق مع اللوائح التنظيمية للدولة ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وعممت المدارس على الطلبة ضرورة الإبلاغ عن الأعطال الفنية للجهاز الوزاري عن طريق التواصل مع الدعم الفني، واستخدام المعلومات المفيدة على شبكة الإنترنت التي تثري العملية التعليمية، والمحافظة على الأجهزة من الفقدان أو السرقة، والمحافظة على أمن الأجهزة من خلال استخدام كلمات مرور قوية، وتوحيد نظام تشغيل التطبيقات بانتظام، وعدم تعطيل أي حماية أمنية تم تثبيتها مثل برامج مكافحة الفيروسات وجدار الحماية.

ومن القواعد أيضاً عدم تنزيل أي برامج تجارية محمية بحقوق الطبع والنشر من دون ترخيص، وعدم تداول أو نشر أي محتوى مخالف، واستخدام محركات البحث الآمنة، وضرورة الإبلاغ عن الاختراقات لحسابات الطلبة، واستخدام تقنية التحقق الثنائي، أي كلمة المرور والبصمة، لكي يتمكن الطالب من الولوج إلى حساباته. وتضمنت الضوابط استخدام الأجهزة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، واستخدام المنصات والبرامج التعليمية الخاصة بالوزارة، وعدم نشر أي تعليقات غير لائقة عن الطلبة والهيئة الإدارية والتدريسية، ومنع تصوير أو نشر مقاطع فيديو عن الطلبة أو العاملين من دون أخذ موافقتهم الصريحة.

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