سيناريوهان لاستقبال الطلبة بالمدارس الحكومية في الدولة

المصدر: أمين الجمال - دبي

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سيناريوهين للتعليم في المدارس الحكومية على مستوى الدولة، مع انطلاق العام الدراسي الجديد يوم الأحد المقبل، حرصاً على تعزيز سلامة الطلبة وضمان تحقيق أهداف التعليم والتعلم والعمل على تصميم يوم دراسي يلبي الجوانب الأكاديمية والتعليمية.

جاء ذلك في دليل تصميم اليوم الدراسي الصادر عن المؤسسة، الذي نشرته على موقعها، أخيراً، والذي أوضح أن السيناريو الأول منه يعد «الخيار المثالي»، وهو تطبيق التعليم الواقعي 100%، ويتيح تطبيق التعليم الواقعي على شكل فترات، أما السيناريو الثاني فهو تطبيق نظام التعليم الهجين الذي يطبق في حال ارتفاع الطاقة الاستيعابية للطلبة.

وأتاح الدليل للمدارس استقبال طلبتها وفق الطاقة الاستيعابية وضمن اشتراطات التباعد الإجتماعي والصحة السلامة، فيما يسمح باستقبال الطلبة من الحافلات أو السيارات الخاصة، مع الزام ذوي الطالب بنوع التعلیم الذي تم اختاره سابقاً، وفي حال الرغبة بالتغییر، یقدم طلب للتغییر إلى إدارة المدرسة في الأسبوع الأول من كل فصل دراسي.

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