استشراف مستقبل الحضانات الحكومية بناءً على رؤى الموظفين

المصدر: الشارقة ■ وام

أكّد رئيس مجلس الشارقة للتعليم، الدكتور سعيد مصبح الكعبي، أهمية استشراف المرحلة المقبلة في مجال تطوير عمل الحضانات بما يلبي تطلعات القيادة واحتياجات المجتمع.

جاء ذلك خلال جلسة نظمها مجلس الشارقة للتعليم، أمس، ضمن خطته لاستكمال مراحل التطوير في منظومة العمل من خلال استشراف المرحلة المقبلة، بناءً على رؤى الكوادر الوظيفية من مديري الإدارات ومديرات الحضانات، لتحديد التحديات والحلول الابتكارية والإبداعية للحضانات الحكومية، وصولاً إلى مجموعة من الأفكار والمخرجات لتطوير الحضانات الحكومية.

وأشار الأمين العام للمجلس، محمد أحمد الملا، إلى أهمية تبادل المعارف والخبرات والتجارب خلال مثل هذه الجلسات التي تسهم في الاطلاع على آراء وتجارب الكوادر الوظيفية في الحضانات، بما يحقق الأهداف بصورة تتناسب مع طموحات وتطلعات المجلس في توفير الجودة للخدمات المقدمة بالحضانات بشكل دائم ومتواصل.

وطرحت مديرات الحضانات، من خلال واقع خبراتهن، العديد من الرؤى التطويرية في مجال عمل الحضانات لجعلها بيئة جاذبة للأطفال، وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور.

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