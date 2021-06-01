«التربية» توفر فحص PCR مجاناً لطلبة الصف الـ12 وذويهم

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن اختبارات الصف الـ12 للفصل الدراسي الثالث المقرر عقدها في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، ستنطلق في شهر يونيو الجاري، وهو الأمر الذي تم إحاطته بدراسة وخطط مسبقة تضمن انسيابية الاختبارات ضمن الإجراءات والتدابير الصحية المحددة من خلال بروتوكول الاختبارات الذي تم اقراره.

وأوضحت الوزارة أن الشروط الأساسية الواردة في البروتوكول امتحانات الثانوية العامة، تتضمن إبراز نتيجة فحص «كوفيد- 19» على أن لا تزيد مدتها عن أربعة أيام قبل الدخول إلى المدرسة، وأن تتم طباعة نتيجة الفحص السلبية من برنامج «الحصن» وتسليمها لمشرف عملية الدخول، مؤكدة أن الفحص سيكون متاحاً بالمجان للفئات المستهدفة والتي تشمل طلبة الصف الثاني عشر بما فيهم الطلبة أصحاب الهمم، والكادر الإداري، والكادر التعليمي، والخدمات المساندة، وتشمل عناصر التنظيم والحراسة والتموين والنظافة، بالإضافة إلى أولياء الأمور.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أنها أولت جميع شرائح الطلبة اهتماماً كبيراً لا سيما شريحة أصحاب الهمم، وتم وضع إجراءات محددة لتسهيل أدائهم للاختبارات ضمن ظروف مثالية، دعماً لهذه الفئة، مشيرة إلى أن البروتوكول المعتمد والمنظم لاختبارات الصف الـ12، تمت صياغته بدقة متناهية لضمان أعلى معايير الصحة والسلامة للطلبة والكادرين التعليمي والإداري، وكوادر الخدمات المساندة، من خلال تطبيق مجموعة من الخطوات الاحترازية والوقائية.

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