تشكيل لجنة توجيهية لمشروع «مدارس دبي»

المصدر: أمين الجمال - دبي

شكّل المجلس التنفيذي لإمارة دبي لجنة توجيهية لمشروع «مدارس دبي»، الذي يقدم خدمة تعليمية برئاسة أمين عام المجلس، وتتولى اللجنة الإشراف العام على المشروع من خلال تنفيذ 17 مهمة واختصاصاً، مشدداً على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية مع اللجنة واللجان الفرعية وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصاءات والمستندات التي تطلبها والتي تكون لازمة لتنفيذ المشروع.

جاء ذلك في قرار أصدره المجلس التنفيذي، أخيراً، بشأن تشكيل «اللجنة التوجيهية لمشروع مدارس دبي»، والذي تضمن تسع مواد، توضح اختصاصات اللجنة وتشكيلها، ونظام عملها، ومهام الأمانة العامة، والمخصصات المالية، والتعاون مع اللجنة.

وذكر القرار 17 اختصاصاً ومهمةً للجنة، منها إقرار اللجنة والأهداف والخطة الاستراتيجية للمشروع، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، وإقرار نمط الشراكة لتأسيس وتشغيل المشروع مع القطاع الخاص، واقتراح آلية تسديد المدفوعات المستحقة للمشغل المختار، واعتماد آليات وإجراءات تشغيل المشروع بما في ذلك أطر متابعة الأداء والرقابة على المشغل المختار، وإقرار سياسة تحسين جودة التعليم للطلبة الإماراتيين ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، وإقرار الموازنة والخطة المالية للمشروع بما في ذلك المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ كل مرحلة من مراحل تنفيذه، ومصادر تمويله، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.

ومن اختصاصات اللجنة، اعتماد الخطة الشاملة للمشروع وفق مراحل التنفيذ المحددة له، بما في ذلك اعتماد مخرجات وتوصيات كل مرحلة وجداولها الزمنية، والتأكد من توافر الموارد المالية والبشرية والبيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق الأولويات المعتمدة بمقتضى الخطة الشاملة للمشروع، والتأكد من توافر المباني اللازمة لتشغيل المدارس بما يتلاءم مع الطلبة المستهدفين، والتأكد من أن المشروع يسير وفقاً للخطة الشاملة ويحقق الأهداف المعتمدة له في هذا الشأن.

وتختص اللجنة أيضاً بمتابعة ورصد مراحل إنجاز المشروع بما في ذلك إقرار الترتيبات اللازمة للسنة الأكاديمية الأولى، ومراجعة وتقييم مخرجات المشروع في كل مرحلة من مراحله المعتمدة ورفع المخرجات النهائية لرئيس المجلس التنفيذي أو من يفوضه لاعتمادها وتوقيعها وفقاً للقواعد أو للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها، ورفع تقارير دورية إلى رئيس المجلس التنفيذي، تتضمن توصياتها، ونتائج أعمالها والإنجازات التي حققها والصعوبات والعراقيل التي واجهتها في مزاولتها لمهامها وسبل تجاوزها وتذليلها، وتشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل لمعاونتها في أداء مهامها وتحديد اختصاصات تلك اللجان وفرق العمل ومدة عملها.

دعم إداري وفني

حول نظام عمل «اللجنة التوجيهية لمشروع مدارس دبي»، أوضح القرار أنها تضع نظاماً لعملها تحدد فيه آلية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها، مشيراً إلى أن الأمانة العامة تتولى تقديم أوجه الدعم الإداري والفني كافة لتسهيل عمل اللجنة، خصوصاً توقيع العقود المزمع إبرامها مع المشغل أو المدارس الخاصة المزمع إشراكها في المشروع، ومتابعة حسن سير المشروع وتنفيذ العقود المبرمة ورفع التقارير الدورية بهذا الشأن إلى اللجنة، وإدارة أجندة اجتماعات اللجنة، وإجراء المراجعة الفنية لجميع الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة بالتنسيق مع رئيس اللجنة، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات والتوجيهات الصادرة عن اللجنة، ومتابعة عمل اللجان الفرعية وفرق العمل ورفع التوصيات والملاحظات والتقارير التي تعدها هذه اللجان وفرق العمل إلى اللجنة، إضافة إلى أي مهام أخرى تكون لازمة لتمكين اللجنة من تنفيذ المهام والصلاحيات المنوطة بها.

- قرار المجلس التنفيذي تضمن 9 مواد توضح اختصاصات اللجنة وتشكيلها ونظام عملها.

- اللجنة تختص باعتماد الخطة الشاملة لمشروع مدارس دبي وفق مراحل التنفيذ المحددة له.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news