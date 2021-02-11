لا عودة للطلبة إلى مقاعد الدراسة الأحد المقبل

المصدر: أمين الجمال - دبي

أبلغ إدارات مدارس حكومية، اليوم، أولياء أمور طلبتها باستمرار نظام "التعليم عن بعد" الأسبوع المقبل، وحتى إسعار آخر، وذلك من خلال رسائل نصية، وذلك بناء على نتيجة استبيان لآراء ذوي الطلبة، أجرته وزارة التربية والتعليم، أخيراً.

وجاء في الرسالة التي تلقاها أولياء أمور الطلبة، أنه تماشياً مع نتيجة الاستبيان، سيتم الاستمرار في نظام التعليم عن بعد، حرصاً على سلامة وصحة الطلبة. وأشارت إلى أنه أن سيتم إطلاع أولياء الأمور على أي مستجدات قد تطرأ خلال الأيام المقبلة.

وكان من المخطط عودة نسبة الطلبة الدوام المدرسي، بدءاً من يوم الأحد المقبل، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا"، وأن تعتمد المدارس نظام التعليم الهجين.

وعملت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي خلال الأسابيع الماضية على مراجعة وتقييم الإجراءات الاحترازية القائمة والمتبعة في المدارس، وتحديثها حسب متطلبات الوضع الصحي.

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