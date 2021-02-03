"أكدت انها مفبركة .. "صحة" تنفي علاقتها بصورة "أوقفوا انتشار الألمان"

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

نفت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" علاقتها بصورة مفبركة لإحدى منصات مراكز فحص "كورونا" في أبوظبي، تم التلاعب بها عن طريق برنامج "الفوتوشوب" وتغيير معناها المكتوب باللغة الإنجليزية، إذ كانت تنص

"أوقفوا انتشار الجراثيم" لتصبح بعد التلاعب بها "اوقفوا انتشار الألمان".

وقالت "صحة" في تدوينة عبر حسابها الرسمي ب"تويتر": الصورة التالية التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي "فوتوشوب"، على الرغم من أننا نقدر المزحة الجيدة، إلا أن "صحة" تود أن توضح أنها لا ترتبط بأي شكل من الأشكال بهذه الصورة أو رسالتها أو توزيعها. نحن نحب الألمان بقدر ما نحب جميع الناس.

من جانبه علق السفير الألماني في الإمارات، بيتر فيتشر، على تغريدة "صحة" قائلا: "شكرًا لك "صحة" لقد ضحكنا كثيرًا بشأن هذا ولكن نظرًا لأننا نقدر كثيرًا شركة "صحة"- خاصة حرصها على سلامتنا أثناء كوفيد- 19، فقد علمنا أن هذا يجب أن يكون مزحة، مرفقاً في نهاية تغريدته العلمين الإماراتي والألماني.

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