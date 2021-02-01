سعيد الظاهري يحاضر في جامعة أكسفورد عن الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم:

قدم مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي، والمحاضر المشارك في كلية محمد بن راشد للأدارة الحكومية، الدكتور سعيد الظاهري، محاضرة عن بعد في جامعة أكسفورد عن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031: كيف تستطيع دولة الإمارات أن تكون في مقدمة ‏السباق العالمي في الذكاء الاصطناعي.

وذكر أن إستضافة جامعة أكسفورد له بإلقاء محاضرة أمام نخبة متخصصة في هذا المجال في جامعة عريقة تعتبر الأفضل في العالم، يؤكد ما وصلت إليه الكفاءات المواطنة الإماراتية في الريادة العالمية.

وأشار إلى أن ما يحققه أبناء الإمارات في المجالات كافة، جاء بفضل الدعم الكبير لقيادة الدولة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد‏ أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا إيمان القيادة في دولة الإمارات بإمكانات شبابها واستثمارها في بناء الإنسان الإماراتي وتمكينه بالعلوم والمعارف في مختلف التخصصات.

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