بالأسماء.. نتائج تقييم المدارس الخاصة في أبوظبي 2020

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أظهرت نتائج الدورة الأخيرة من برنامج ارتقاء لتقييم المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي "2019 – 2020"، والصادرة عن دائرة التعليم والمعرفة، "حصلت الإمارات اليوم على نسخة منها" حصول 9 مدارس خاصة في أبوظبي، على تقييم متميز، و23 مدرسة على تقييم جيد جداً، و73 مدرسة على تقييم جيد، و85 مدرسة على تقييم مقبول، ومدرسة واحدة على تقييم ضعيف، فيما لم تحصل أي مدرسة في الإمارة على تقييم ضعيف جداً.

وكشفت نتائج الدورة الأخيرة، التي نشرتها الدائرة مؤخراً، ارتفاعاً في أعداد المدارس الواقعة في النطاق "أ" عالية الأداء «تقدم تعليماً من جيد إلى متميز» بنسبة 15.5%، كما شهدت المدارس الواقعة في النطاق "ب" مُرضية الأداء «تقدم تعليماً مقبولاً» ارتفاعاً بنسبة 6%، فيما انخفضت عدد المدارس الواقعة في النطاق "ج" التي تحتاج إلى تحسن كبير «تقدم تعليماً ضعيفاً وضعيفاً جداً» بنسبة 21%.

وتسعى الدائرة من خلال برنامج "ارتقاء" إلى تحقيق 6 أهداف تشمل قياس مستوى أداء وجودة المدارس الخاصة في إمارة أبو ظبي، ووضع التوصيات اللازمة لتحسين جودة التعليم وقدرات الإدارة ومستويات الطلبة في المدارس، وتحفيز مدراء المدارس والمُعلمين على الارتقاء بأدائهم المهني وتوجيهُهُم مهنياً لتحقيق التميّز، وتحفيز ودعم عملية التطوير المدرسي في كُل مدرسة لضمان رفاهية الطلبة والارتقاء بإنجازاتهم الدراسية، وتأمين مُحيط دِراسي آمن وصحّي للطلبة، بالإضافة إلى الارتقاء بنوعية وفعالية المدارس الخاصة في أبوظبي.