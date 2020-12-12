في الميدان

المصدر: إعداد : أمين الجمال

أظهرت نتائج الدراسة الدولية (TIMSS. 2019) التي أشرفت عليها ونفذتها الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي (IEA) تحسناً واضحاً في أداء طلبة دولة الإمارات بشكل مُطرد، من خلال تقدم أداء طلبة الصفين الرابع والثامن في مادتي العلوم والرياضيات، منذ المشاركة الأولى في دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم TIMSS في عام 2011. كما كشفت الدراسة التي شارك فيها 48 ألفاً و168 طالباً وطالبة، ينتسبون إلى نحو 700 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة عن إحراز الطلبة تحسناً لافتاً في النتائج الخاصة بالدراسة الدولية.

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