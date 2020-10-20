رئيس الدولة يصدر مرسوما بتعيين زكي نسيبة رئيسا أعلى لجامعة الإمارات

المصدر: الإمارات اليوم - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" المرسوم الاتحادي رقم 156 لسنة 2020 بشأن تعيين معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة رئيسا أعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة .

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ويشغل زكي أنور نسيبة حاليا منصب وزير دولة في حكومة الإمارات العربية المتحدة المُكلف بالدبلوماسية العامة والثقافية في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وقد تقلد العديد من المناصب البارزة لدى حكومة دولة الإمارات منذ عام 1968، وأسهم في إنشاء جامعة السوربون في أبوظبي، وله حضوره البارز في المشهد الثقافي الإماراتي، وحاز على العديد من الجوائز، وانتخب هذا العام عضوا في الأكاديمية الأمريكية المرموقة للفنون والعلوم.

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