«الشارقة للتعليم» تُلزم المعلمين باجتياز مساق الإجراءات الاحترازية بــ90%

المصدر: إعداد : أمين الجمال

دعت هيئة الشارقة للتعليم الخاص الكوادر المدرسية في المدارس الخاصة بالإمارة إلى اجتياز مساق «إجراءات إعادة فتح المدارس الخاصة» بنسبة لا تقل عن 90%، مؤكدةً أن اجتياز المساق إجباري لكل القائمين على العمل التربوي التعليمي في الميدان.

وأوضحت الهيئة في تعميمها بشأن مساق الإجراءات الاحترازية، الذي وزعته على المدارس، أخيراً، أن المساق أعدته أكاديمية الشارقة للتعليم ويستهدف صحة وسلامة الطلبة والكادر المدرسي، ويعمل على تحقيق رؤية «معاً نعود» لتحقيق صفر إصابات في مدارس الشارقة.

ولفتت الهيئة إلى أن المساق أعد خصيصاً للتأكد من المعرفة العميقة بالإجراءات الاحترازية لكل الكوادر المدرسية في الميدان التربوي، مشيرة إلى أن الموعد النهائي لرصد ومتابعة اجتياز جميع الكوادر المدرسية للمساق هو العاشر من سبتمبر الجاري.

وأشارت الهيئة إلى أن المساق مكثف ويحتاج إلى أكثر من يوم واحد، ومن ثم يتطلب من الكوادر المدرسية تخطيط جداول أعمالهم بشكل يتناسب مع متطلبات المساق، بما يضمن اجتيازه بنسبة لا تقل عن 90%.

وأصدرت الهيئة دليلاً إرشادياً شاملاً لعودة الطلبة إلى المدارس الخاصة في الإمارة للعام الدراسي الجاري، متضمناً السياسات والبروتوكولات والإجراءات الاحترازية التي يجب أن تتبعها المدارس الخاصة من أجل توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية، حيث تركز الوثيقة على وصف إجراءات الصحة والسلامة التي أوصت بها الجهات المعنية في الدولة.

وأكدت الهيئة أنها ستنفذ حملات تفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى بالإمارة لقياس ومتابعة مدى امتثال المدارس للإرشادات ومحاسبة المدارس غير الملتزمة، وقد يشمل ذلك تغريم المدرسة أو تكليف المدرسة بالتحول إلى التعلم عن بعد حتى إشعار آخر، مهيبة بالفرق المدرسية المخولة بالتعامل مع «كوفيد-19» داخل المدارس، والتي سيتم تشكيلها في كل مدرسة وفقاً للدليل، مراقبة تنفيذ الإرشادات، ومعرفة مدى التزام أعضاء المجتمع المدرسي، بمن فيهم الطلبة والمعلمون والكوادر المدرسية الأخرى وأولياء الأمور.

ودعت المدارس الخاصة في الإمارة إلى مراجعة الوثيقة واستخدامها لإعداد خططها التشغيلية لإعادة الفتح، بما في ذلك الخطط ذات الصلة، مثل خطط التواصل مع أولياء الأمور.

وأكدت الهيئة حرصها على إطلاع المدارس على محتوى الدليل الذي يهدف إلى ضمان أمن وسلامة الطلبة والعاملين في المؤسسات التعليمية، من أجل تطوير وتنفيذ السياسات والإجراءات وتدابير الحماية التي تتوافق مع الإرشادات التشغيلية المتعلقة بسلامة وصحة الطلبة وأولياء الأمور والكوادر المدرسية والزائرين، للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وتغطي الإجراءات والإرشادات الواردة في الدليل كل الجوانب التي تضمن صحة وسلامة الطلبة، منها إجراءات إعادة فتح المدارس والتعامل مع المخاطر المرتبطة بفيروس كورونا، وإجراءات الدخول، واستلام وتسليم الكتب والزي المدرسي، والنظافة والتعقيم والتطهير الدوري، والتباعد الجسدي، وآلية التعامل مع الحالات المشتبه فيها، والمواصلات المدرسية، والمأكولات ومكان الاستراحة والمكتبة والمصلى، بالإضافة إلى الفعاليات والأنشطة.

وحدد الدليل المخاطر العامة الرئيسة التي يجب مراعاتها والتعامل معها عند إعادة فتح المدارس، وهي انتقال العدوى من خلال التجمعات الكبيرة في مناطق مثل نقاط الدخول والخروج، والمقصف، أو خلال جلسات التقييم، واستلام الآباء لأولادهم، مشيراً إلى أهمية التعامل مع مخاطر المواصلات المدرسية بعناية اعتماداً على عدد الطلبة المسموح لهم بدخول مباني المدرسة في أي وقت.

فريق لضمان سلامة الطلبة

أكد الدليل الإرشادي الشامل لعودة الطلبة إلى المدارس الخاصة في الشارقة، أنه من الإجراءات الأساسية لضمان سلامة الطلبة، تشكيل فريق في كل مدرسة للتعامل مع الجائحة الصحية، يشمل في عضويته موظفين من كل الأقسام.

وتتمثل مسؤولية الفريق في التدابير الاحترازية لإعادة فتح المدارس، وضمان تطبيق الإرشادات لإجراء تقييم للمخاطر والتأكد من جاهزية المدرسة لإعادة فتحها، والعمل على تعيين فريق من مسؤولي الصحة والسلامة المدرسية لتولي معالجة حالات الطوارئ ومراقبة تطبيق إجراءات الصحة والسلامة.

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