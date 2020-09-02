جامعة الشارقة تستقبل أكثر من 15 ألف طالب وطالبة بالتعليم المدمج

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

تستقبل جامعة الشارقة أكثر من 15 ألف طالب وطالبة بمختلف كلياتها وأقسامها العلمية والأدبية لبدء فصل الخريف للعام الأكاديمي 2020/2021، مع تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال منصاتها التعليمية الافتراضية أو من خلال تواجد طلبة الجامعة لحضور المقررات العملية، حيث سيستمر نظام التعلم عن بُعد بالتوازي مع حضور الطلبة للجامعة لحضور المقررات والتجارب العلمية العملية مع التأكيد على أن يكون ذلك في أضيق الحدود وضمن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي داخل المختبرات.



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