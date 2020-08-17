الحضور في الشهر الأول يقتصر على رياض الأطفال حتى الصف الخامس

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن سياسات ومبادئ توجيهية بشأن استئناف دوام الطلبة في المدارس الخاصة بإمارة أبوظبي، نصت على إلزام جميع الموظفين والمعلمين وأولياء الأمور والطلاب بالامتثال للتدابير الاحترازية وإجراءات التعقيم الصارمة.

وكشفت الدائرة عن قصر الحضور للمدارس خلال الأسابيع الأربعة الأولى من بدء الدراسة في 30 أغسطس الجاري، على الصفوف من الروضة وحتى الصف الخامس فقط، فيما سيتم تطبيق التعليم عن بُعد على طلبة الصفوف من السادس وحتى الـ12 خلال تلك الفترة، على أن يبدأ دوامهم داخل الصفوف المدرسية عقب أربعة أسابيع من بدء الدراسة، وذلك لمنح المدارس فرصة لمراقبة مدى تأقلم وتجاوب الطلبة الصغار مع الإجراءات والتخطيط لعودة بقية التلاميذ.

وأكدت الدائرة أن جميع المدارس ستخضع لزيارات تفتيشية قبل الافتتاح وبشكل دوري لضمان الامتثال، حيث تشمل الإجراءات فحوص «كوفيد-19» إلزامية للمعلمين والموظفين والطلاب الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً، والحفاظ على التباعد الجسدي بمسافة 1.5 متر داخل المدرسة، وتحديد السعة الصفية بما لا يتجاوز 15 طالباً لكل صف، كما سيتم فحص درجات الحرارة يومياً وإلزام المعلمين والطلاب بدءاً من عمر ستة أعوام فما فوق بارتداء كمامات الوجه، وتعليق جميع الأنشطة الرياضية والإضافية.

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