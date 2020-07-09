«التربية» تعلق شهادات 4250 طالباً في الـ 12 حتى انتهاء اختبار «إمسات»

المصدر: أمين الجمال - دبي

قرّرت وزارة التربية والتعليم تعليق شهادات نتيجة نهاية العام الدراسي (2020/‏‏2019) لأكثر من 4250 طالباً وطالبة في الصف الـ12، حتى ينتهوا من الدورة الصيفية، وإعادة اختبار الإمارات القياسي (إمسات).

ودعت وزارة التربية والتعليم مديري عدد من المدارس في دبي والإمارات الشمالية، في تعميم أصدرته ووزعته على المدارس أمس، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى إبلاغ الطلبة المستهدفين، وتشجيعهم على ضرورة حضور الدورة الصيفية الخاصة بمادة الرياضيات أو اللغة الإنجليزية أو كلتا المادتين، وذلك لرفع أداء الطلبة المذكورين وضمان وصولهم للمستوى المطلوب منهم عند التخرج في الثانوية العامة.

وحدّدت الوزارة في كشف الأسماء المرفق بالتعميم أسماء الطلبة ومدارسهم، والمادة التي يتوجب على الطالب حضور مخيمها الصيفي، وتشير كلمة «نعم» في عمود الرياضيات أو اللغة الإنجليزية إلى الدورة التي يجب على الطالب أن يحضرها، وكذلك يجب على الطلبة الذين لم يسجلوا من قبل، حضور كلتا الدورتين.

وشدّدت الوزارة على ضرورة مشاركة المنشور (كشف الأسماء) المرفق مع الطلبة وتشجيعهم بقوة على التسجيل قبل 14 يوليو، حيث ستبدأ المخيمات الافتراضية للدورات في 19 يوليو، مضيفة أنه «سيتم بث الفصول الافتراضية للدورات عبـر الإنترنت، وسـيتم اتباع أسلوب المحاضرات، والتعلم عن بُعد التفاعلي، والدراسة الذاتية الموجهة عن بُعد.

وأوضحت الوزارة أن المخيم الصيفي هو فصول صيفية في مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية لطلبة الصف الـ12، بهدف تحسين المستوى في هاتين المادتين.

وكانت الوزارة حدّدت اليوم (الخميس) موعداً لإعلان نتائج الصف الـ12 لطلبة المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، لافتة إلى أنها ستزود الطلبة بنتائجهم عبر رسائل نصية على هواتفهم المتحركة، ومن خلال نظام درجات الطالب «المنهل».

وحددت الوزارة، في تعميم أصدرته أخيراً، موجهات وتنظيمات عامة عدة لإصدار شهادات نهاية العام الدراسي (2020/‏‏2019) إلكترونياً، إضافة إلى وصف مكونات ومسمى شهادة الصف الـ12 لمدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة، إضافة إلى المواصفات الفنية للشهادة الدراسية التي تصدر إلكترونياً من نظام المنهل للصفوف 1 - 12، ومكونات الشهادة (البيانات والدرجات).

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