"وزير التربية": يكشف حقيقة مهمة حول "تعليم" ما بعد "كورونا" ونظام امتحانات "الكتاب المفتوح"

المصدر: محمد فودة-دبي



قال وزير التربية والتعليم حسين الحمادي خلال حلقة نقاشية افتراضية تحت عنوان " كورونا.. ما بين اليوم وغداً إنه لا يمكن الاستغناء عن التفاعل الحسي والجسدي بحضور الطلبة إلى المدارس، خصوصاً طلبة المراحل الأولى من صغار السن الذين يحتاجون إلى التواصل مع زملائهم ومعلميهم لكن لا شك أن منظومة التعليم سوف تتغير بعد انتهاء أزمة كورونا، ويجري تقييم التجربة التي نفذتها دولة الإمارات بنجاح ولم يحرم طالب فيها من حقه في التعليم.

وأضاف خلال الجلسة التي أدارها الإعلامي مروان الحل تحت رعاية نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان تميم أن نظام الامتحانات عن بعد لن يتيح للطلبة فتح الكتب كما يستفسر البعض، لأن الأسئلة ستكون بنمط مختلف والوقت لن يسمح بذلك.

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