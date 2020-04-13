800 معلم يتدربون على برنامج التربية الأخلاقية إلكترونياً

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أعلن مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي العهد في أبوظبي، عن مواصلة تدريب أكثر من 800 معلماً ضمن البرنامج الوطني لبناء قدرات معلمي التربية الأخلاقية، على الرغم من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) والتي نتج عنها إغلاق المدارس على مستوى الدولة، مشيراً إلى أنه رغم تأجيل عدد من الورش التفاعلية التي تتطلب الحضور الشخصي للمعلمين، إلا أنه جرى توسيع نطاق البرنامج ليوفر تجربة افتراضية متكاملة تضمن لمجموعة من المعلمين استمرارية مشاركتهم في برامج التعلم والتطوير اعتباراً من أبريل الجاري.



ويوفر البرنامج، الذي انطلق في شهر نوفمبر الماضي، منصة تدريب تفاعلية تلبي تطلعات المعلمين واحتياجاتهم، جرى تصميمها لتعزيز مستويات الأداء التعليمي في جميع أرجاء الدولة، تماشياً مع أهداف مبادرة منهاج التربية الأخلاقية التي أطلقت عام 2016 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.



وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، جميلة بنت سالم المهيري، إن مبادرة منهج التربية الأخلاقية تعكس رؤية القيادة الرامية لتعزيز الهوية الثقافية والقيم الأخلاقية لدولة الإمارات المرتكزة إلى القيم والأخلاق والسلوكيات، فضلاً عن تعميق المفهوم العالمي والإيجابي للمواطنة.



ويهدف البرنامج الوطني لبناء قدرات معلمي التربية الأخلاقية لتدريب 1000 معلم على مستوى الدولة بإشراف مجموعة من الشركاء والخبراء في هذا المجال، حيث عمدت أكثر من 1200 مدرسة حكومية وخاصة إلى تضمين مادة التربية الأخلاقية في جميع المناهج التعليمية خلال الفترة ما بين عامي 2018 و2019 ما انعكس إيجاباً على المسيرة التعليمية لأكثر من مليون طالب، وإحداث تغيير في ممارسات العمل التي يتبعها حوالي 65 ألف معلم.



من جهتها، أفادت رئيس وحدة البرامج التعليمية في مكتب شؤون التعليم بديوان ولي عهد أبوظبي، العنود الكعبي، بأن «المعلمين يواجهون ضغوطاً كبيرة للـتأقلم مع المتغيرات والتحديات الناتجة عن الوضح الحالي، وأبرزها تحقيق التوازن بين المهام المنوطة بهم، والتخطيط لدروس التعلم عن بعد وتقديم الدعم لأولياء الأمور من جهة، ومواصلة دعم أطفالهم في المنزل من جهة أخرى، حيث تحظى قيم ومبادئ التربية الأخلاقية بأهمية قصوى أكثر من أي وقت مضى، وكجزء من التزامنا، نواصل جهودنا بالتعاون مع جميع المشاركين في البرنامج الوطني لبناء قدرات معلمي التربية الأخلاقية، في سبيل بناء وتعزيز قدرات الأجيال القادمة على مستوى الدولة».



وفي خطوة مبتكرة لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من برامج التربية الأخلاقية وتمكين الطلاب من تحقيق نتائج قوية، فضلاً عن بناء أفضل الممارسات في جميع أرجاء الدولة، سيتم دمج «أداة تقييم الأداء» في البرنامج الوطني لبناء قدرات معلمي التربية الأخلاقية بهدف توفير عملية تقييم تتسم بالموثوقية والفاعلية وبالتالي التأكد من كفاءة المعلمين ومساعدتهم في الحصول على الترخيص المهني الذي يمكنهم من تدريس التربية الأخلاقية.